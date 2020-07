A stat pe un munte de bani, dar în ultima vreme se confruntă cu mari probleme financiare. Și-a tot vândut din bunurile de valoare sperând să scape de datorii. este vorba de Irinel Columbeanu, om de afaceri a cărui glorie de altădată se pare că a apus.

El și-a scos la mezat un obiect la care a ținut foarte mult și pe care îl folosea deseori. Este vorba despre o barcă la bordul căreia se relaxa pe lacul Snagov. Conform celor de la cancan.ro, cumpărătorul este multimilionarul Nicușor Stan, cel care nu a negociat prea mult, ba chiar a oferit mai mult decât prețul real pe care îl are ambarcațiunea.

În prezent, Irinel Columbeanu se află într-o relație cu Oana Cojocaru, după ce a trecut peste durerosul divorț de Monica. „Este o relație de iubire, bineînțeles! E o poveste simplă, nu e foarte complicată. Nu văd o problemă în legătură cu diferența de vârstă. Prietenii au spus că este decizia mea orice aş face. Nu am avut multe păreri. Nu văd o problemă în asta (n.r. – diferența de vârstă dintre cei doi). Tata a spus că este alegerea mea, mama la fel”, a declarat Oana Cojocaru atunci când a vorbit despre legătura pe care o are cu Irinel Columbeanu.

Columbeanu a vorbit și el despre împrejurările în care și-a cunoscu iubita.

„Eram la un Festival al Modei Europene, iar în acea seară, de 27 de aprilie, eu participam în calitate de spectator și am remarcat-o pe Oana, care defila pe scenă. Eu am reținut că avea o fustă albă, lungă, și privirea mea s-a oprit la fustă, după care am trecut mai sus, i-am reținut chipul și în acea seară am mai rămas puțin. După care, fiind în acea seară și aniversarea președintelui Fashion TV s-a servit și un tort, am stat mai mult, încercând să aflu mai multe amănunte”, a spus omul de afaceri, care a mai completat:

„Am invitat-o inițial și pe fiica mea să meargă, dar a zis că nu vine, era cât pe ce să nu mă duc nici eu. A doua zi am făcut o postare pe Facebook-ul eu, intitulată «Moda și criptomonedele». Era un subiect controversat, iar la câteva zile am primit mai multe like-uri, printre care și de la o persoană pe nume Oana. Eu de obicei nu mă uit, dar așa s-a întâmplat atunci. Când am intrat pe profilul ei, am recunoscut că este chiar persoana pe care o căutăm.”