Banca din lemn nefinisat a fost fixată după ce Manuel Souto, un strungar în vârstă de 82 de ani, a decis să găsească undeva un loc bun soției sale să stea și să se odihnească în plimbările lor zilnice. María Souto, care are 79 de ani și are osteoartrită, merge cu ajutorul unui baston și își face plimbarea în fiecare dimineață dar din ce în ce mai greu.

„Banca mi-a luat aproximativ o jumătate de oră”, a spus el pentru La Voz de Galicia . „Am cumpărat niște lemne, le-am tăiat cu ferăstrăul deoarece încă am atelierul meu, am bătut cuiele și am terminat imediat”, povestește bărbatul.

Souto admite că produsul finit ar avea nevoie de șlefuire și lăcuire, dar spune că este suficient de robust și îşi face treaba

Un proprietar și-a dat permisiunea ca Souto să pună banca în faţa magazinului său și a fost instalată săptămâna trecută ca o surpriză pentru María. „Când a văzut-o, a fost încântată”, a declarat Souto pentru ziarul online Nius. „Am primit un sărut și o îmbrățișare.”

Banca se dovedește deja a fi populară în rândul oamenilor din Estrada, dar Souto dorește ca aceasta să fie folosită de cei mai nevoiași – de unde şi mesajul, inscripționat de-a lungul spătarului băncii: „Atenţie! Pentru persoanele în vârstă”

„Nu am fost la școală”, a spus bărbatul, „Am început să lucrez când eram copil și am muncit toată viața. La fel ca și soția mea”.

Souto glumește că eforturile sale de gherilă ar putea avea consecințe: „Dacă merg la închisoare, cineva va trebui să-mi aducă tutun”. Şi continuă: „Câțiva vecini au luat legătura cu mine, cerându-mi să mai fac una dar am spus că nu”. „Am făcut doar una și este doar pentru soția mea”.