Umilinţă totală pentru Lareunţiu Reghecampf! Dezvăluirea Anamariei Prodan care îi va pune capac: „Nu poți să faci copii pe unde poți!”

Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf sunt în plin proces de divorţ, iar scandalul dintre ei devine din ce în ce mai puternic. Impresara l-a criticat aspru pe fostul partener de viață. Aceasta a declarat că noua iubită a antrenorului, Corina Caciuc, îi interzice să își vadă copiii.

„Reghe e istorie și e o parte a istoriei întunecată, așa vreau să și rămână. Undeva acolo departe, eu am spus întotdeauna, noi îl păstrăm în inima noastră pe Reghe pe care noi l-am cunoscut, omul acela demn, care stătea numai în picioare, cu capul sus, nu îndrăznea nimeni să se uite la el. Mereu ziceam, când se uită cu ochii ăia albaștri, îngheață toată lumea.

Au înghețat până au venit căldurile și au dezghețat apele. M-a deranjat foarte tare în toată perioada asta că nu așteptam recunoștință, e greu să fii recunoscător, să ai suflet mare să știi când trebuie să mulțumești, să lași capul jos, că ai greșit. Când construiești un imperiu nu poți să te duci să faci copii pe unde poți, să te ascunzi, să te înjure amantele, să îți trimită mail-uri de bătaie de joc, să primească și copiii. Tu să stai, să fii mândru, să nu îți vezi copiii, să nu ai nicio treabă, zici că nu a avut niciodată familie și e fecior”, a declarat Anamaria Prodan la podcast-ul „Fiţă cu Adiţă”.

Anamaria Prodan nu se mai întoarce în România

Impresara și copiii săi trăiesc de ani buni în Dubai. Anamaria Prodan a declarat că nu s-ar putea întoarce în România. Toate afacerile ei sunt în Emiratele Arabe, iar copiii s-au obișnuit aici. Aceasta a declarat că a făcut sacrificii pentru familia sa.

„Nu am foarte mult timp să stau cu ei. Le-am explicat, aşa cum a făcut-o cu mine mama mea, că nu poţi să le ai pe toate în viaţă. Dacă stau acasă şi muncesc de la 9 la 5 am un salariu de 1.000-2.000 de euro sau cât e în România şi nu putem să ne permitem nimic. Dar aşa, stăm împreună. Ori dacă fac cum fac eu sacrificii, cum şi mama mea a făcut pentru mine, dispare timpul. În ultima perioadă am dormit maximum două ore pe noapte”, a mai spus Anamaria Prodan.