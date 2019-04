Robert Turcescu a făcut declarații cutremurătoare despre bunicul său închis la Aiud: „Am tot dreptul să strig împotriva acelor nemernici”

Deputatul PMP Robert Turcescu a povestit, duminică, pe Facebook, că unul dintre bunicii săi a fost închis la închisoarea Aiud timp de zece ani, în anii 1950.





„Da, în lumea în care trăim azi unii le ştiu pe toate. Ştiu ei, din cărţi, din documente, din auzite, cum a fost la Gherla, la Piteşti, la Aiud. Am zis Aiud? Bunicul meu, Gheorghe Turcescu, a fost acolo, zece ani de temniţă grea pentru "crimă" de a fi prelungit prin acţiunile lui războiul împotriva marii Uniuni Sovietice! Un procuror l-a anchetat, un judecător l-a condamnat. Da, ştiu, era în anii '50, nu prin anii '80, dar tot despre destine frânte vorbim. Cei care l-au ucis pe bunicul meu erau şi în anii '50 tot nişte "rotiţe" într-un mecanism al opresiunii. Aidoma cu alte rotiţe, din anii '60, din anii '70, din anii '80... Am tot dreptul să strig împotriva acelor nemernici, procurori sau judecători din anii dictaturii, care au contribuit la uciderea unor oameni sau a unor destine. Pentru ca eu nu vorbesc din auzite, ci in numele si pentru memoria bunicului meu! Nemernicilor!”, a scris Robert Turcescu pe Facebook.

Mesajul lui Robert Turcescu vine în contextul apariției informației conform căreia procurorul general al României, Augustin Lazăr, a refuzat eliberarea disidentului anticomunist Iulius Filip din închisoare, în perioada în care era procuror criminalist la Procuratura Alba Iulia.

Augustin Lazăr a îndeplinit și atribuții în Comisia de propuneri pentru eliberare din cadrul Penitenciarului Aiud și i-a refuzat disidentului anticomunist eliberarea condiționată deși acesta îndeplinea criteriile necesare.

Ca urmare a informațiilor apărute în presă, autoarea serialului-documentar Memorialul Durerii, Lucia Hossu-Longin, a cerut retragerea premiului „Speranța” acordat recent lui Augustin Lazăr.

„După dezvăluirile cutremurătoare făcute în ultimele zile la Antena 3, cu mărturiile deținuților politici Iulius Filip și Ioan Muntean din iadul de la închisoarea Aiud, de pe vremea când Lazăr era șeful comisiei de liberări condiționate, autoarea serialului-documentar Memorialul Durerii, Lucia Hossu-Longin, în numele Asociației 15 Noiembrie 1987, face apel la Societatea Timișoara să-i retragă lui Augustin Lazăr premiul "Speranța" acordat recent”.

