Reacţia lui Toader înainte de moţiune. „Nu mă cuprind emoţiile”

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a afirmat, luni, că nu are emoţii în legătură cu moţiunea simplă urmează să fie dezbătută şi votată în Senat.





„Orice zi este importantă, orice zi are şi părţi plăcute şi părţi mai puţin plăcute. Eu nu-mi pun problema, (...) pentru că dânşii au deplina libertate să se exprime prin vot, eu am deplina obligaţie să-mi îndeplinesc misiunea de ministru, cât sunt ministru. În rest, nu mă cuprind emoţiile pentru că, realmente, nu am de ce", a declarat Tudorel Toader, luni, la Senat, conform agerpres.ro

De asemenea, Toader a mai spus că nu are semnale din partea PSD că ar putea pentru susţinerea moţiunii.

„Nu, nu am semnale, practic, nici nu am fost preocupat de a recepta astfel de semnale", a afirmat Toader „În weekend am fost la Iaşi, în weekend mi-am ţinut orele la facultate. Acum sunt cu un grup de studenţi de la Facultatea de Drept, evident. I-a primit domnul preşedinte Tăriceanu, le-a spus câteva cuvinte, dat fiind că domnia sa este ocupat, vine prim-ministrul din Georgia, am înţeles, şi din Vietnam, nu ştiu dacă nu, după aceea. Mă duc acum să vadă, mă rog, un tur de orizont al Palatului Parlamentului, după aceea ne aşteaptă la Curtea Constituţională domnul preşedinte Dorneanu, am fost la minister, ne ducem la agentul guvernamental, la Institutul Diplomatic, la Avocatul Poporului", a spus Toader.

