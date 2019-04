Mesajul surprinzător al lui Tudorel Toader. „Au fost făcuţi paşi semnificativi”

Tudorel Toader a afirmat pe pagina sa de socializare că proiectul în legătură cu introducere a reţelei de gaze naturale în comuna Vulturul, judeţul Vrancea, a început să prindă contur. Deja, primarul comunei a putut obţine avizul de la Transgaz. Comuna Vulturul este localitatea natală a lui Toader.





„O alta simplă informare !

Au fost făcuţi paşi semnificativi pentru alimentarea cu gaze naturale a loc. Vulturu, din jud. Vrancea !

Anul trecut, în noiembrie cred, vorbeam cu primarul, pe care îl cunosc foarte bine (...) şi îi spuneam despre posibilitatea racordării comunei la gaz metan. N-are treabă cu justiţia, ştiu. Dar are treabă cu viaţa cetăţeanului în general, are treabă cu perspectivele de dezvoltare socială, culturală, economică a localităţii. Şi îi spuneam, dacă nu am putea începe, sigur, în condiţiile legii, demersurile pentru o eventuală branşare, racordare a comunei la gaz metan. Sigur că a fost de acord. (...) Până în prezent, am obţinut avizul, aprobarea de la Transgaz, am obţinut avizul de la o societate de distribuţie a gazului metan, cu sediul la Galaţi, a fost realizat studiul de fezabilitate, în condiţiile în care nu e corect şi nu e firesc să racordăm numai centrul, numai un sediu, un sat, ci toate cinci satele componente ale comunei. Rămâne să vedem identificarea sursei de finanţare, de acoperire a cheltuielilor pentru branşare. Cel mai probabil, atenţia va fi îndreptată spre fonduri europene", a afirmat Tudorel Toader.

De asemenea, Toader a mai spus că localitatea respectivă este o comună mare chiar dacă de aici au plecat câteva mii de locuitori.

„Comuna Vulturu este o comună mare, o comună plină de istorie, o comună cu oameni gospodari şi foarte ataşaţi locurilor în care s-au format şi au crescut. De ce zic ataşaţi... Eu am umblat în toată ţara când eram judecător constituţional, ca ministru. (...) Vedem că sunt multe localităţi în care tinerii de regulă muncesc în Spania, Italia, nu mai ştiu unde. Cei din Vulturu, ca o constatare personală, muncesc şi ei (în străinătate - n.red.), dar ceea ce agonisesc investesc în Vulturu. Se întorc în localitate şi aşa se face faptul că este o localitate absolut prosperă. (...) Era o comună mare, care avea aproape 12.000 de locuitori. Au mai rămas vreo 7.000-8.000 de locuitori, dar tot o comună mare a rămas", a spus Tudorel Toader.

