Convenția Democrată, care începe luni, 17 august, va fi un eveniment de patru zile în care zeci de politicieni Democrați vor ține discursuri și își vor exprima sprijinul față de candidatura lui Joe Biden la prezidențialele din noiembrie.

Însă, în timp ce liderii Democrați vor ține discursuri, Trump intenționează să inunde cu publicitate platformele digitale, pentru a le bruia evenimentul.

Potrivit unei relatări a New York Times, echipa lui Trump va monopoliza bannerul de pe prima pagină al YouTube pentru 96 de ore în șir.

De asemenea, a achiziționat spațiu publicitar premium pe Hulu, ceea ce înseamnă că vizitatorii nu vor putea sări peste reclamele lui Trump înainte de a viziona programele dorite.

„Nemaiauzit din punct de vedere al amplorii și saturației”, a descris pe Twitter campania sâmbătă Tim Murtaugh, directorul de comunicare al lui Trump.

„Nemaivăzut până acum, fie la nivel politic sau de corporație. Conținutul lui Trump va fi privit de milioane de oameni în plus față de Convenția Democrată.”

Alte platforme digitale, precum Washington Post, Fox News și Wall Street Journal, vor avea toate spații publicitare rezervate pe prima pagină, achiziționat de echipa de campanie a lui Trump cu o sumă despre care se afirmă că ar avea șapte cifre și după unii ar depăși 10 milioane de dolari.

„Este formidabil că echipa lui Biden i-a permis echipei lui Trump să pună mâna pe cel mai bun spațiu publicitar pe Internet în timpul săptămânii celei mari a lui Joe”, a declarat Murtaugh pentru New York Times. „Le vom arăta milioanelor de americani cum preluarea controlului de către stânga radicală a lui Joe Biden s-a încheiat.”

The Trump campaign will be everywhere – virtually – during the Dem convention next week.

Centerpiece of massive digital buy is the takeover of YouTube masthead for 4 days.

Online viewers will know the radical leftist takeover of Joe Biden is complete.https://t.co/dlhl1E4XtB

— Tim Murtaugh – Download the Trump 2020 app today! (@TimMurtaugh) August 15, 2020