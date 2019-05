Trump iar i-a prins cu minciuna pe cei de la New York Times! Ştirea în care spunea că trimite 120.000 de militari în Iran este Fake News

Trump a dezminţit încă o ştire falsă publicată de New York Times în care titra despre cei 120.000 de militari care vor fi trimişi în Iran. Preşedintele SUA a negat ştirea potrivit căruia Casa Albă intenționează să trimită soldați în Orientul Mijlociu, în cazul izbucnirii unui conflict între Iran și Statele Unite.





Președintele a descris articolul drept o "ştire falsă", adăugând că, dacă războiul s-ar declanşa, el va trimite "chiar și mai multe trupe". "Cred că este o veste falsă, bine?", A declarat Trump în legătură cu articolul din NY Times, lansat luni seara.

- Deci, de ce aş face eu?

+Sunt total de acord. Dar nu am planificat asta. Dacă am fi planificat asta, am trimite mai multe trupe".

NYT a scris despre detaliile unui plan militar confidențial planificat pentru a trimite forță militară masivă în Orientul Mijlociu, în cazul în care Iranul ataca forțele americane sau începe să reînvie planurile de a achiziționa arme nucleare.

În dialogul avut cu presa Trump a întrebat:

- De unde vine povestea asta? The New York Times? "New York Times a dat o veste falsă!", a concluzionat preşedintele SUA care are grijă să denunţe mass-media care transmite informaţii false despre el sau activitatea sa la Casa Albă, notează cspan

