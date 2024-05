Trump: Dacă pot să-mi facă asta mie, pot s-o facă oricui. Distrug țara noastră

Donald Trump a susținut primul discurs după decizia de condamnare în dosarul Stormy Daniels. Fostul președinte a fost declarat vinovat, de un juriu din New York, pentru toate cele 34 de capete de acuzare din dosarul instrumentat de procurorul districtual Alvin Bragg, din Partidul Democrat.

Fostul președinte american a apărut pentru prima oară în public, după ce a fost declarat vinovat de un juriu. El a fost acuzat de falsificarea registrelor de afaceri și de ascunderea plății pentru a obține tăcerea fostei vedete porno Stormy Daniels.

Fostul președinte american a susținut primul discurs după ce a fost declarat vinovat de instanță. Decizia juraților nu-l împiedică pe Donald Trump să-și continue cursa electorală. El poate candida chiar dacă va merge la închisoare. El a dat vina pe Joe Biden și pe adversarii săi politici pentru condamnare. Trump a folosit verdictul pentru a-și acuza rivalul că vrea să distrugă SUA.

„Dacă pot să-mi facă asta mie, pot s-o facă oricui. Vin în SUA milioane de oameni din închisori și din instituții de boli psihice. Avem un președinte și un grup de fasciști care nu vor să facă nimic pentru a opri asta. Ei distrug țara noastră. Ei nu vor ca eu să spun acest lucru. Vor să crească taxele de patru ori, vor să vă interzică să aveți mașini prin taxe, vor ca China să construiască toate mașinile”, a afirmat Donald Trump.

Fostul președinte a dat vina pe judecătorul care a condus procesul spunând că este foarte controversat. El a repetat că procesul a fost măsluit. El a afirmat că i s-a interzis să vorbească.

„În condițiile în care conduc în sondaje cu mult în fața lui Biden, un om care nu poate lega două propoziții mi-a interzis să vorbesc. Toate acestea sunt făcute de la Washington, de Biden, care s-a folosit de un judecător foarte controversat, nu am voie să spun de ce pentru că mă bagă la pușcărie. Are nenumărate conflicte de interese acest judecător, care este un demon care i-a crucificat pe martori”, a mai spus Trump.

Donald Trump spune că este o victimă a Partidului Democrat, care i-a interzis să se apere în procesul pe care l-a avut. Fostul președinte a oferit o serie de motive pentru care consideră că procesul, deschis de un procuror democrat - Alvin Bragg, în New York - un fief al facțiunii de extremă stânga din Partidul Democrat, care a trimis-o în Camera Reprezentanților pe Alexandria Ocasio-Cortez, este unul politic.

„Când am vrut să facem anumite lucruri nu ne-au lăsat, dar guvernul a avut voie să facă orice. Vrem să schimbăm instanța, am cerut un judecător care să nu fie în conflict de interese și un procuror districtual eșuat, care a scăpat din mână infracționalitatea din New York. Alvin Brag, procurorul districtual, nu se ocupă de aceste infracțiuni, ci mă acuză pe mine de falsificarea registrelor de afaceri”, a mai spus Donald Trump.