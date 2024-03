International Trenul care se pregătește să depășească la viteză un avion. Performanță uluitoare







În cadrul unui test, trenul maglev hyperloop al Chinei a atins un record mondial de viteză de 623 km/h (387 mph). În cele din urmă, creatorii săi speră să construiască un tren care să fie de peste trei ori mai rapid decât un avion, depășind în acest proces bariera sunetului.

China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), o companie de stat, a construit trenul maglev cunoscut sub numele de T-Flight, potrivit New Atlas. Capsulele care levitează magnetic sunt propulsate prin tuneluri cu o rezistență foarte mică a aerului de către trenurile hyperloop.

Potrivit JRPass, seria L0 SCMaglev din Japonia deține recordul de a fi cel mai rapid tren maglev. Acesta poate atinge o viteză maximă de 375 mph (630 km/h).

Pentru a testa noul tren, CASIC a construit o cale ferată cu tuburi de vid de joasă presiune, care are o lungime de aproximativ 2 kilometri (1,2 mile).

Trenurile nu trebuie să experimenteze aproape nicio frecare pentru a atinge viteze atât de mari. Ca urmare, CASIC a nivelat calea de rulare de testare la o toleranță de 0,01 inch (0,3 milimetri), ceea ce indică faptul că punctele cele mai înalte și cele mai joase ale suprafeței plane diferă cu 0,01 inch. În plus, eroarea de dimensiune geometrică a tunelului cu o lățime de 6 metri este mai mică de 2 mm (0,1 inch), adică marja de eroare față de o formă perfectă. În plus, potrivit New Atlas, întreaga conductă poate reveni la presiunea normală în cinci minute.

Trenul care e aproape „să zboare”

Pentru a permite trenului să atingă 621 mph (1.000 km/h), CASIC intenționează să extindă calea ferată la 37 mile (60 km) în timpul celei de-a doua faze de testare a T-Flight.

Potrivit Simple Flying, un avion de pasageri se deplasează cu o viteză medie cuprinsă între 575 și 600 mph (925 și 966 km/h). La această viteză maximă teoretică, trenul maglev ar fi și mai rapid.

Cu toate acestea, după cum se vede într-un videoclip din 2018, compania are în plan să construiască o conexiune între Wuhan și Beijing, care va avea o viteză maximă de 1.243 mph (2.000 km/h).

Vehiculele sau capsulele pot călători pe sistemele Hyperloop la viteze substanțial mai mari decât cele ale trenurilor convenționale, majoritatea fiind limitate la 59 mph (95 km/h) în Statele Unite.

Au trecut peste zece ani de când Elon Musk a sugerat pentru prima dată ideea unui sistem Hyperloop pentru Statele Unite, în 2013. Virgin, una dintre cele mai mari firme din acest sector, și-a închis propria afacere cu hyperloop în 2023; aceasta era cunoscută anterior sub numele de Virgin Hyperloop.

sursa: livescience.com