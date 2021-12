Trei membri ai echipei asasini saudiți care l-a ucis pe Jamal Khashoggi locuiesc într-un lux orbitor, sub acoperirea guvernului

Potrivit reportajului cotidianului britanic, cel puțin trei dintre ucigași locuiesc și lucrează în vile operate de Agenția de Securitate a Statului Saudită, într-un complex din Riad. Se pare că membrilor familiei li se permite să-i viziteze pe bărbați, iar unitățile de locuințe de „șapte stele” includ săli de sport și birouri. The Guardian susține că Salah al-Tubaigy, expertul criminalist care l-a dezmembrat pe Khashoggi, a fost văzut în interiorul complexului. Mustafa al-Madani, bărbatul care a încercat să inducă în eroare poliția, deghizându-se ca și Khashoggi, și Mansour Abahusein, agent principal, au fost, de asemenea, reperați în complexul de locunțe între 2019 și 2020.

În ultimii doi ani, martori citați de jurnaliștii britanici spun că au văzut echipe de catering, dar și membri ai familiei vizitând locația în care se află bărbații, a scris The Guardian.

Khashoggi, un proeminent comentator și editorialist pentru The Washington Post, a fost cândva în apropierea cercului familiei regale, dar tensiunea a crescut odată ce reportajele lui au devenit critice față de membrii familiei. Khashoggi a fost ucis în consulatul saudit din Istanbul în octombrie 2018, după ce s-a dus la consulat pentru a ridica documentele necesare căsătoriei cu logodnica sa turcă, Hatice Cengiz.

Rapoarte devastatoare

Oficialii turci, împreună cu oficialii ONU și SUA, au coroborat acuzațiile conform cărora trupul lui Khashoggi a fost dezmembrat cu un ferăstrău. Rămășițele lui nu au fost încă găsite. În februarie, administrația Biden a desecretizat un raport de informații CIA, care l-a implicat direct pe prințul moștenitor saudit Muhammad bin Salman în uciderea lui Khashoggi.

„Evaluăm că prințul moștenitor al Arabiei Saudite Muhammad bin Salman (MBS) a aprobat o operațiune în Istanbul, Turcia, pentru a-l captura sau ucide pe jurnalistul saudit Jamal Khashoggi”, se arată în raport, furnizat de Office of the Director of National Intelligence.

Un raport ONU emis după uciderea lui Khashoggi a confirmat afirmația, spunând că „evaluările înregistrărilor efectuate de ofițerii de informații din Turcia și din alte țări sugerează că domnului Khashoggi ar fi putut fi injectat cu un sedativ și apoi sufocat folosind o pungă de plastic”. Un tribunal turc judecă în lipsă 26 de cetățeni saudiți care au legătură cu crima, următorul proces fiind stabilit pentru 8 iulie.

Mușamalizarea vinovățiilor

Guvernul saudit, după o serie de scuze, a recunoscut că Khashoggi a fost ucis într-o „operațiune necinstită” și a judecat 11 persoane. Cinci persoane au fost condamnate la moarte în decembrie 2019 de către Tribunalul Penal de la Riad pentru „comiterea și participarea directă la uciderea victimei”, în timp ce alte trei au primit pedepse cu închisoarea. The Guardian a raportat că toți bărbații reperați în complex au fost judecați și condamnați în cadrul procesului, care a fost puternic criticat în întreaga lume.

Ahmad Asiri și Saud al-Qahtani, doi oficiali de rang înalt apropiați de MBS, au scăpat fără acuzații.

După hotărâre, logodnica jurnalistului, Hatice Cengiz a spus: „Decizia pronunțată astăzi în Arabia Saudită este din nou o batjocură completă la adresa justiției”.

Uciderea lui Khashoggi a declanșat o campanie de presiune asupra regimului saudit, determinând oficialii din SUA și din străinătate să pună la îndoială pe termen scurt relațiile lor diplomatice cu Arabia Saudită. După prima întâlnire a președintelui Biden cu MBS la începutul lunii martie, acesta a refuzat să sancționeze regimul saudit pentru uciderea lui Khashoggi.