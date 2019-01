TRANSFER SPECTACULOS în Liga 1. A jucat alături de Chivu la Inter, iar acum a ales România

Dunărea Călărași a bifat deja a treia achiziție în această pauză de iarnă. Noul sosit la clubul dunărean i-a fost coleg lui Cristian Chivu la Internazionale Milano.





După ce l-a transferat pe fundaşul dreapta Costi Nica şi l-a adus, sub formă de împrumut, pe mijlocaşul ofensiv Daniel Benzar, clubul din Călărași a reușit să-l transfere pe Victor Hugo Gomes Passos, anunță fanatik.ro. Cunoscut şi sub denumirea de „Pele”, portughezul în vârstă de 31 de ani a parafat cu Dunărea un acord valabil pe un an și jumătate.

„Pele” a evoluat un singur sezon la Inter, pe când avea 20 de ani, după care s-a întors la FC Porto. Ultimul club la care a jucat Victor Hugo Gomes Passos a fost AFC Eskilstuna, în 2018.

