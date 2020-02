Trupul neîndulfeţit al lui Paige Greenaway a fost descoperit de familia vedetei acasă la aceasta. Se pare că Paige nu a reuşit să treacă peste dependenţa de droguri, cu toate că a vorbit despre comaterea dependenţei şi a problemelor de săntate mintală într-un documentar marca BBC numit „Love And Drugs On The Street”.

Paige Greenaway şi-a petrecut 7 ani pe străzi, luptându-se cu dependenţa de droguri, problemele mintale, dormind într-un cort într-un cimitir din Brighton pentru a fi în siguranţă, scrie RomaniaTV.

Mama lui Paige, Edell, în vârstă de 47 de ani, a spus că apariția în documentarul „Love And Drugs On The Street” a ajutat-ope fiica ei să-și îmbunătățească situația şi să se gândească din nou la viitor.

