Tragedie în lumea muzicii. O cântăreață extrem de talentată a murit la doar 21 de ani. Video

Tragedie în lumea muzicii. Faye Fantarrow, cântăreaţa şi compozitoarea britanică, a murit săptămâna trecută din cauza unei tumori cerebrale. Ea avea doar 21 de ani. Albumul său de debut a fost produs de Dave Stewart, fondatorul trupei Eurythmics.

Tânăra artistă a murit acasă, la un an după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de tumoră cerebrală, a anunţat vineri mama ei, Pam Fantarrow. Cântăreaţa se luptase deja cu succes de două ori cu cancerul în copilărie, la vârsta de 8 ani, apoi la 13 ani.

Dave Stewart a fost mentorul lui Faye Fantarrow, care provenea din acelaşi oraş din nordul Angliei ca el, Sunderland. În februarie anul trecut, el i-a produs primul album, „AWOL”, care cuprinde 7 piese. Faye și-a lansat albumul la casa de discuri a renumitului muzician.

„Nu am cuvinte să spun cât de devastat am fost când Faye a aflat că are o tumoare cerebrală foarte agresivă. Tocmai avusesem o vară creativă incredibilă”, a declarat Dave Stewart într-un comunicat.