Trădarea supremă în televiziune! Artista care a devenit celebră la PRO TV revine în televiziune. Cu cine va semna

Putem spune că și-a început cariera la vremea când mulți copii sunt încă la grădiniță. La șase ani a avut propria emisiune la o televiziune din Constanța.

„Am participat la un concurs la un post de televiziune din Constanța, aveam 6 ani pe vremea aceea, după care le-au plăcut de mine și m-au mai chemat. Ulterior am ajuns să am emisiunea mea, de copii, unde și prezentam, făceam tot felul de sketch-uri și cântam”, povestește artista.

A ales o carieră solo

A urmat apoi proiectul Pariu cu Viața și fenomenul LaLa Band. În momentul în care trupa s-a destrămat artista s-a îndreptat către o carieră solo. A înregistrat mai multe piese, a putut fi văzută în seriale online, dar marea ei dragoste a rămas televiunea. Acum, este foarte aproape de a intra într-un proiect al celor de la Antena 1.

„Ideea e în felul următor. Din punctul meu de vedere, un artist trebuie să fie complet. Eu chiar am muncit de mică, într-adevăr, am participat la toate concursurile de muzică, la toate de actorie și de dans sportiv, că am făcut de performanță, și la un moment dat a trebuit să aleg.

Am ales Facultatea de Actorie, am mers pe chestia asta, s-a întâmplat proiectul cu „Pariu cu viața” LaLa Band și acolo cumva s-au întrunit toate și a fost foarte interesant.

Doar că, într-adevăr, faptul că noi filmam zilnic, actoria a avut mai multă prioritate. Depinde de perioade. Uneori este nevoie să mă dedic mai mult pe zona de actorie, alteori pe muzică, în funcție de cum se întâmplă lucrurile în jurul meu”, a mai povestit Alexia Țalavutis, pentru impact.ro.

Revine pe micile ecrane

După ce a așteptat mulți ani să revină în televiziune, acum, Alexia Țalavutis va apărea din nou pe micile ecrane. „Am un nou proiect, sper să mă vedeți cât mai curând. O să încep filmările în 2-3 săptămâni, așa că nu mai este foarte mult.

Nu am cum să vă zic exact despre ce este vorba pentru că nu s-a anunțat încă oficial. Ce pot să vă spun, este un proiect în televiziune”, a mai declarat Alexia Țalavutis.

Tânăra va reveni probabil pe sticlă la Antena 1, unde și soțul ei, regizorul Alex Fotea a lucrat la mai multe proiecte.