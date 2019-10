Din nefericire există încă multe ilegalități și site-uri false de Black Friday, mai ales în mediul online.

Și riscul este cu atât mai ridicat cu cât multe din magazinele online se laudă deja cu reduceri semnificative de Black Friday.

Cum să eviți să iei țeapă de Black Friday 2019

Ca în fiecare an, și în 2019, la finalul lunii noiembrie, are loc evenimentul care deja a creat isterie în ultimii ani și în România, Black Friday sau Vinerea Neagră. Așadar, cel mai probabil reducerile de Black Friday vor atrage milioane de români şi în acest an. Așadar, iată câteva lucruri pe care să le iei în calcul dacă nu vrei să-ți iei țeapă de Black Friday 2019:

Comparați prețurile la alte magazine. Dacă ați hotărât că vreți să achiziționați un produs de Black Friday, nu trebuie neapărat să îl achiziționați la prima promoție pe care ați pus ochii.

Verificați condițiile de livrare. În cazul unei achiziții de produse de pe internet, ANPC recomandă utilizatorilor să verifice dacă retailerii informează corect asupra caracteristicilor produsului, despre condițiile de livrare sau modalitățile de plată, notează cancan.ro. Astfel, puteți evita firmele-fantomă, care dispar cu banii fără a trimite produsele. Orice produs cumpărat online se poate returna în 14 până la 30 de zile.

Site-uri false. Un website bine realizat nu reprezintă automat un indiciu că respectiva companie respectă legea. Nu cumpăra de pe un site care nu îţi ofera în mod clar datele de contact, precum şi informatii despre identitatea companiei. Asigură-te că magazinul online are o secţiune de politică de confidenţialitate.

Atunci când cumperi prin internet, ai aceleaşi drepturi privind garanţia, ca şi atunci când cumperi dintr-un magazin obişnuit.

Cum a apărut Black Friday în România

Termenul de Black Friday, sau Vinerea Neagră, așa cum se traduce în limba română, este asociat unei zile de la finalul lunii noiembrie în care magazinele scot la vânzare produse cu reduceri semnificative. Acest prilej atrage, în replică, un val incredibil de cumpărători, care aproape că golesc stocurile magazinelor online și rafturile unde se găsesc produsele cele mai atractive.

Termenul de Black Friday a fost folosit pentru prima dată în Statele Unite,, pentru a descrie traficul catastrofal din ziua de vineri care urma sărbătorii de Thanksgiving Day – Ziua Recunoștinței.

Și tot în Statele Unite, imediat după Ziua Recunoștinței se dă și startul la reducerile de Crăciun. Astfel, începând de acum trei decenii, termenul de Black Friday și reducerile de Crăciun fost asociate și așa le-a rămas numele până în ziua de azi.

Popularitatea de care s-a bucurat acest fenomen în Statele Unite i-a determinat și pe retailerii din alte țări să preia conceptul de Vinerea Neagră. Așa s-a întâmplat și în România, unde Black Friday se ține începând din 2011. Mai exact, în toamna anului 2011, eMag a organizat pentru prima dată Vinerea Neagră în România.

