Câți tineri AU MURIT pe șosele în 2018! ATENȚIE, infracțiuni ce pot intra la TENTATIVĂ DE OMOR!

An negru pe șosele din România. Peste 500 de oameni au murit din cauza vitezei sau neacordării de prioritate. Și mai tragic este că tinerii sub 22 de ani sunt cei care, îndeobște, se află la originea greșelilor





Specialiștii în siguranţă rutieră avertizează pentru digi24.ro: „De fiecare dată când tinerii se implică în astfel de manevre, răspunsul pe care îl vom avea »am crezut că am timp, mergea prea încet, am crezut că pot să fac această manevră, am crezut că pot să trec de el şi să mă reîncadrez»”.

Jumătate dintre cei care îşi pierd viaţa în accidente pe șosele au mai puțin de 30 de ani. Mai mult, șoferii de 22 de ani au produs în 2018 cu 50% mai multe accidente rutiere faţă de şoferii care au 35 de ani.

Un alt fenomen care a proliferat îl reprezintă transmisiunile live pe Facebook de la volan. Mulți tineri își înregistrează în acest fel cursele, pe care unii dintre ei, din păcate, nu le mai termină.

„Câteva secunde cu ochii în telefon înseamnă câteva secunde în care maşina merge singură. Aceste câteva secunde înseamnă câteva zeci de metri, zeci de metri în care se întâmplă lucruri pe care noi nu le putem observa”, spune specialistul în siguranţă rutieră pentru digi24.ro.

Și despre un alt lucru periculos pe care îl fac mulți dintre șoferi: „Claxonatul sau flashurile înaintea semnului de cedează trecerea eu cred că echivalează cu tentativa de omor pentru că în momentul în care împing pe cineva în faţă el poate fi un începător, poate că nu are experienţă, zice ok ,că dacă ăsta din spate mă claxonează înseamnă că pot să mă bag - şi poate să facă acest pas cu costul vieţii!”.

În altă ordine de idei, pietonii sunt, la rândul lor, vinovați de producerea multor accidente: aproape 400 de oameni au murit anul acesta din cauză că au trecut prin locuri nepermise.

