Schimb dur de replici între Timmermans și Weber. Socialiștii, criticați de candidatul PPE pentru că nu au luat măsuri împotriva lui Dragnea

Principalii candidați la șefia Comisiei Europene, Manfred Weber (PPE) și Frans Timmermans (PES) au susținut joi o dezbatere în care au adus în discuție slăbiciunile din propriile familii politice. Weber i-a criticat pe socialiști fiindcă n-au luat măsuri împotriva lui Dragnea, în timp ce Timmermans l-a criticat pe Viktor Orban.





„Ceea ce îmi vine dificil să înțeleg este că domnul Salvini a mers astăzi la domnul Orban și îi spune că suntem prieteni”, a declarat Frans Timmermans. Acesta a făcut referire la sugestiile vicepremierului Italiei de a forma o alianță a populiștilor cu principala familie politică europeană – PPE, dar și la declarațiile similare ale premierului Ungariei, informează caleaeuropeana.ro.

„Viktor Orban este suspendat, el nu mai mare nicio putere în PPE. Îl puteți întreba pe Frans Timmermans despre atitudinea lui Fico (n.r. – fost prim-ministru), un socialist care a avut poziții împotriva migrației”, a replicat Weber.

„M-aș fi bucurat să răspundă întrebării despre Viktor Orban, dar nu a făcut-o. Însă eu sunt bucuros să răspund la orice întrebare despre orice social-democrat care are o atitudine necuviincioasă. (…) Dar sunt dispus să abordez orice problemă din partide, așa cum am făcut cu partidul din România (n.r. – PSD), care are o atitudine necuviincioasă și nu respectă regulile statului de drept. Am fost foarte strict cu asta, iar partidul meu este foarte strict cu asta. Manfred Weber nu trebuie să își facă griji despre asta. Cred că are îngrijorări mai mari cu Viktor Orban”, a continuat Frans Timmermans.

Luna trecută, președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), Serghei Stanișev, a anunțat că „liderii PES consideră înghețate relațiile cu PSD” până când guvernul României își clarifică angajamentul față de statul de drept și urmează recomandările Comisiei Europene, potrivit unui comunicat de presă al PES.

Stanișev a arătat în comunicatul citat că apartenența PSD la familia socialiștilor europeni va fi discutată în iunie, la viitoarea întâlnire a conducerii PES.

Până în iunie, PES nu va mai organiza nici un eveniment împreună cu PSD, a mai anunțat Stanișev în comunicatul oficial postat pe site-ul PES.

Măsurile luate de PES la adresa PSD vin la scurt timp după ce, pe 20 martie, PPE a suspendat FIDESZ, partidul premierului maghiar, Viktor Orban.

Decizia, adoptată în urma unui vot al delegaţilor din partidele membre PPE reuniţi la Bruxelles, a fost luată după mai multe apeluri ca partidul premierului ungar Viktor Orban să fie supus unor măsuri disciplinare pentru încălcarea principiilor statului de drept.

„Suspendarea presupune următoarele: nu poate participa la nicio reuniune a partidului; nu are drept de vot; nu are drept de a propune candidaţi pentru posturi”, a precizat Joseph Daul, pe Twitter.

După anunţul făcut de Daul, premierul ungar Viktor Orban a spus că a fost de acord în mod voluntar să suspende participarea Fidesz la PPE, pentru a preîntâmpina o suspendare forţată din cauza îngrijorărilor privind statul de drept.

Orban a precizat că PPE a fost de acord nu să suspende Fidesz, ci să îi permită voluntar să nu mai participe la activitatea formaţiunii paneuropene până când o comisie independentă îşi va finaliza analiza asupra statului de drept în Ungaria.

De altfel, în textul de compromis adoptat pe 20 martie, se arată că „președinția PPE şi Fidesz au convenit de comun acord suspendarea Fidesz până la publicarea unui raport de către o comisie de evaluare (din cadrul formaţiunii – n.r.)”. În textul de compromis nu este menţionată nicio durată a suspendării.

