Thanos, celebrul răufăcător din universul MARVEL și legătura cu Google. Ce au pregătit producătorii?

Motorul de căutare Google a pregătit o surpriză pentru fanii filmului Avengers: Endgame. Astfel, cei care caută cuvântul Thanos vor fi surprinşi cu un mic joc.





Pentru a celebra lansarea celui mai nou film din seria Avengers, Google a pregătit un mic joc pentru fani. Astfel, cei care vor căuta cuvântul Thanos pe Google vor obţine mai multe rezultate.

Cei care vor da click pe celebra mănuşă a personajului din Avengers vor observa cum rezultatele din pagina de căutare dispar rând pe rând.

Nu vă faceţi griji! Laptop-ul sau telefonul nu a păţit nimic şi nu este vorba despre un virus. Google a vrut să evidenţieze astfel puterea personajului Thanos care putea să facă să dispară orice.

După câteva clipe, Google permite un nou click pe mănuşa lui Thanos, iar rezultatele vor reapărea la locul lor.

Thanos este un personaj fictiv, un supervillain care apare în cărțile de benzi desenate americane publicate de Marvel Comics. Personajul, creat de scriitorul / artistul Jim Starlin, a aparut pentru prima data in The Invincible Iron Man # 55 (coperta din februarie 1973). Thanos este unul dintre cei mai puternici răufăcători din Universul Marvel și sa confruntat cu mulți eroi, inclusiv Avengers, Gardienii Galaxiei, Fantastic Four și X-Men.

Personajul apare în Marvel Cinematic Univers, interpretat de Damion Poitier în The Avengers (2012) și Josh Brolin în Gardienii galaxiei (2014), Răzbunători: Age of Ultron 2015), Răzbunători: războiul infinit (2018) și Avengers: Endgame (2019) prin capturarea vocii și mișcării. Personajul a apărut, de asemenea, în diverse adaptări comice, inclusiv seriale de televiziune animate și jocuri video.

