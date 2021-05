Premierul Florin Cîțu a comentat discuțiile purtate, astăzi, pe tema PNRR. Marcel Ciolacu susține că nu i s-a prezentat nimic concret, însă premierul a declarat că proiectul a fost discutat pe capitole.

„Nu vreau să comentez despre capacitatea de înțelegere a celor cu care dialoghez. Le-am explicat toate detaliile. Am prezentat toate capitolele, cu toate bufetele, am intrat și pe reforme. Lucrurile au fost aplicate.

Acest PNRR are o componentă importantă de reformă. Această reformă are în spate votul românilor. Reformele vor duce la reducerea deficitului bugetar și, ulterior, la o creștere economică. Am luat propunerile sindicatelor, și cele de la PSD, dar doar dacă există vreo componentă care să fie în spiritul a ceea ce vrem să facem o să luăm în calcul.

Astăzi corectăm ceea ce a făcut PSD la guvernare. E greu de crezut că vor exista termeni de compatibilitate. PNRR-ul este o problemă a Guvernului. Nu trebuie să meargă în Parlament, deși a fost prezentat de domnul Ghinea”, a spus premierul.

„Ne asumăm reforma, ne asumăm și modul în care banii sunt distribuiți”, mai spus el.

Ciolacu susține că nu i s-a prezentat nimic concret

Presedintele PSD a sustinut ca au fost prezentate o serie de principii, nimic concret. Premierul a susținut că a prezentat, însă, toate capitolele prevăzute în PNRR.

„Am prezentat toate capitolele din PNRR. Bugetul aferent fiecărui capitol. Am intrat și in tema ordonantei care sta la baza PNRR. Am discutat și despre reforme, deci lucrurile au fost foarte aplicate. S-au discutat în detaliu. Mai mult decât atât…

Acest PNRR are o componentă performantă de reforme. Acea componentă de reforme are în spate votul românilor care are în spate o coaliție care guvernează astăzi România. Reforme pe care noi deja le-am agreat, care vor duce la reducerea deficitelor bugetare, care vor duce la ceea ce vedem și astăzi. Reformele liberale readuc creșterea economică, deci răspunsurile sunt mai mult decât clare”, a spus premierul.

Respinge Cîțu proiectele propuse de PSD?

„Ne uităm, am luat și propunerile patronatelor și ne uităm la ele, dar dacă există prin minune vreo componentă care să fie în spiritul la ce vrem să facem în această țară.

Proiectul de reforme pe care vrem să-l facem corectează ce s-a făcut în ultimii ani de zile. PSD a fost la guvernare. E mai complicat să crezi că astăzi vom avea o compatibilitate (…), dar eu sunt deschis. Nu cred că a mai fost vreun premier care să aibă o astfel de deschidere”, s-a exprimat Florin Cîțu.

„PNRR-ul este un program al Guvernului, a mai fost prezentat în Parlament de domnul Ghinea. Vom vedea ce vom face miercuri. Sunt mai mulți pași pe care trebuie să-i urmăm”, a mai lămurit premierul.