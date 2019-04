Cine va candida la prezidențiale.Tăriceanu a dezvăluit planul pus la cale cu Dragnea

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că speră ca liderul PSD, Liviu Dragnea, să rămână liber. De asemenea, el a explicat că cei doi lideri ai coaliției de guvernare vor relua discuțiile privitoare la candidatul pentru alegerile prezidențiale după ce va fi trecut febra europarlamentarelor.





Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu a declarat, sâmbătă, că după alegerile europarlamentare se va stabili în coaliţie modul în care se vor prezenta la alegerile prezidenţiale. De asemenea, acesta a afirmat că îşi doreşte ca liderul PSD Liviu Dragnea „să fie şi să rămână liber”.

Întrebat, într-o conferinţă de presă susţinută la Iaşi, dacă PSD şi ALDE vor avea candidat comun la prezidenţiale, având în vedere că Dragnea a declarat că ar putea candida dacă o să aibă posibilitatea fizic, el a răspuns:

„Îmi doresc ca Liviu Dragnea să fie şi să rămână liber. În nicio ţară din Europa civilizată cineva care se ocupă de alegeri şi care mobilizează electoratul la alegeri nu ajunge să fie condamnat pentru aşa ceva, aşa cum i s-a întâmplat lui Liviu Dragnea. Şi el, dar şi eu am spus şi repet: este un bun prilej să repet că am discutat împreună despre viitoarea candidatură din partea coaliţiei şi am hotărât că după alegerile pentru Parlamentul European vom redeschide subiectul. Atunci vom hotărî cum procedăm.”, a declarat Tăriceanu, conform DC News.

Același lucru a fost spus și de Liviu Dragnea:

„Am fost întrebat și eu dacă candidez, dacă nu candidez (la alegerile prezidențiale - n.r.). Am spus, vorbim după europarlamentare. Indiferent ce spun eu, Iohannis nu scapă de obsesia în ceea ce mă privește. Am devenit obsesia lui și face absolut orice: presează, amenință, activează toate structurile pe care le poate activa ca eu cum-necum ori să dispar, ori să nu mai fiu președinte la PSD, ori să fiu băgat în pușcărie, ori să mă evapor. Asta este singura lui obsesie. El crede că, dacă eu nu mai exist, el ia al doilea mandat fără niciun fel de probleme.”, a declarat Liviu Dragnea.

În ceea ce priveşte alegerile pentru Parlamentul European, liderul ALDE a arătat că formaţiunea politică pe care o conduce doreşte să obţină cel puţin cinci mandate.

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, s-a aflat sâmbătă la Iaşi pentru a lua parte la conferinţa regională de lansare a candidaţilor la alegerile europarlamentare.

Ce salariu avea Nicolae Ceausescu! Cati BANI lua ca presedinte. Surpriza URIASA

Pagina 1 din 1