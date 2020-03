„Din punct de vedere politic, nominalizarea dlui Orban ridica 2 probleme foarte grave, foarte serioase.

Prima: este vorba despre lipsa lui de competenta si de profesionalism.

A doua: despre comportamentul lui politic anti-democratic.

Comportamentul anti-democratic al lui Orban s-a vazut in momentul in care, cu o zi inainte de votul de la motiunea de cenzura, a adoptat 25 de OUG, din care una viza reglementarea alegerilor, stiind bine ca este interzis cu mai putin de un an inainte de alegeri sa se modifice legislatia, mai ales prin OUG. Aceasta OUG a fost respinsa in integralitatea ei de CCR.

Nominalizarea lui a ridicat probleme grave pentru ca dl Orban, in loc sa incerce sa formeze un guvern, a facut toate eforturile ca guvernul sa pice. Si aici sigur ca are o responsabilitate foarte mare impreuna cu presedintele Iohannis. Aceasta debandada, acest simulacru de democratie a continuat cu nominalizarea lui Citu din partea PNL, cu ceea ce stim – depunerea mandatului cu 10 minute inaintea sedintei de la Parlament”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la RTV.

Președintele ALDE a adăugat că președintele trebuia să ia în calcul ca această nominalizare doar pentru „ca să fie Orban prim-ministru”.

„Aici e dovada clara a iresponsabilitatii si a spiritului anti-democratic care il conduc pe dl Orban in actiunea lui politica.

Presedintele trebuia sa se gandeasca la faptul ca aceasta nominalizare nu trebuie sa raspunda neaparat criteriilor de partid ale PNL, pentru ca tara e mai mult decat PNL in momentul de fata si interesul unora sau altora din conducerea PNL ca sa fie Orban prim-ministru. Presedintele trebuia sa aiba in vedere ca Orban a fost trantit de un vot la motiunea de cenzura, ca a fost desemnat o data prim-ministru si si-a depus mandatul, ca a facut a doua oara propunerea care a fost acceptata de presedinte cu Citu. Toate lucrurile acestea nu pot fi neglijate.

Daca e vorba sa ne uitam la cat de bine gestioneaza criza, uitati ce se intampla, ca vad ca intra guvernul actual demisionar in carantina. Dar nu asta e principala problema. Problema e ca aceasta nominalizare ne arata ca presedintele a facut o consultare care e numai de fatada cu partidele politice, pentru ca avea la dispozitie si alte posibilitati. Putea sa numeasca un independent care sa gestioneze guvernul pana la toamna, pana la momentul alegerilor care urmau sa se desfasoare la termen sau o alta persoana din PNL”, a conchis Tăriceanu.