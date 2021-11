Țara arde, Iohannis și  PNL se piaptănă

Numai că pe fondul acestei perspective de termen mediu și lung, s-a suprapus intervenția gravă a pandemiei, criza energetică, inflația, starea de panică și derută a populației.

În principiu, confruntate cu o asemenea situație, forțele responsabile de soarta unei țări încearcă o reacție de solidaritate, de coagulare de aliniere și unire, în scopul depășirii problemelor. Poate, pe aiurea, notabil în Germania sau America, dar vai, nu la noi. La noi și-au propus să rezolve gravele probleme pendinte doar doi oameni : Iohannes și Cîțu. Încolo, nimeni și nimic nu mai contează.

În această cheie pot fi interpretate deciziile năucitoare adoptate de președinte și PNL . Era la piciorul broaștei că fără USR nu se poate merge mai departe. Iar dacă dușmănia dintre cele două principale formațiuni de dreapta este ireductibilă – și practic așa este, derivată din concurența acerbă pe electoratul de dreapta – era în totul de înțeles să-și îndrepte privirile spre PSD. Dar ei nici una nici alta, ci de unii singuri, deși era simplu de înțeles – cazul Cioloș a demonstrat-o – calculul matematic nu le dădea nicio șansă.

În cazul Ciucă acest joc pueril a luat caracter de farsă. Am crezut că dl. general nu se va lăsa legat la mâini și la ochi. A fost o bătaie de joc. În locul dumnealui mi-aș fi depus imediat și irevocabil orice mandat.

Țara nu este în dolce farniente pentru ca partidele să-și permită zburdălnicii. Văd posibilă și necesară o guvernare participativ-comună, susținută parlamentar de PNL, PSD și USR. De ce această formulă? Se poate și PNL, PSD dar fostul USL și-a demonstrat cu asupra de măsură slăbiciunile. Este adevărat, azi PSD are la timonă alți oameni decât Ponta, Dragnea sau Dăncilă. Problema e la PNL care, orbit de morbul puterii nu vede realitatea din teren. Nu mai e fezabilă nici formula inițială PNL-USR-UDMR. Ultimele mișcări au acutizat în așa măsură disputa și dușmănia între PNL și USR încât pun sub semnul îndoielii posibilitatea adoptării unor măsuri radicale. Apoi, mișcările centrifuge din PNL pun sub semnul întrebării o susținere parlamentară.

Situația cere implicare și responsabilitate din partea celor trei partide care au întrunit sufragiul vădit majoritar al electoratului, lăsând la o parte disputa politică searbădă și populistă. Toți trebuie să înțeleagă necesitatea adoptării imediate a unor măsuri care să facă față eficient crizei și implicației ei acute. De asemenea, pe tremen mediu și lung, toți trebuie să realizeze că cea mai bună strategie este pe linia de mijloc, adică stimularea economiei care să asigure consumul. Nu sunt permise derapaje nici pe stânga nici pe dreapta. Acesta este interesul de fond al României și este de sperat că românii îi vor judeca pe măsura înțelegerii și angajării în susținerea și realizarea lui.

Ar rămâne în opoziție AUR și UDMR, pe două extreme. Nu avem nevoie de exaltări naționaliste fără fond. A trecut vremea politicii lozincarde.

Trebuie, deopotrivă, să stopăm politica Budapestei în Transilvania. Să nu ne lăsăm amăgiți de gesturi ademenitoare menite să acopere strategia bine definită, chiar indirect mărturisită, de implementare pas cu pas a influenței maghiare în zonele fostei Ungarii Mari. A se vedea reacția lăudabilă a Slovaciei. Nu e permis ca noi să rămânem cu brațele încrucișate.