10 octombrie

Tainele vecinei noastre, Luna. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 10 octombrie s-au născut Giuseppe Verdi, Henry Cavendish, James Clavell, Fritjof Nansen, Emmerich Schaffer, Radu Vasile, Tatiana Iekel, Laura Stoica, Calistrat Cuţov.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții: Evlampie și sora sa Evlampia. Mai sunt Cuv. Vasian și Teofil Mărturisitorul. Nimic în ”Kalendar”.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, pe 11 octombrie 1985 eram undeva prin India, la graniţă, după ce stătusem câteva vreme în valea Hunza, care nu mai trebuie descrisă, şi apoi la Mohenjo Daro, celebra ruina deşertică, capitala misterioasă a unui imperiu pierdut, o cultură, poate o civilizaţie tainică a Indusului, uitată ca multe altele. Ochii mei au văzut minuni!

După ce am trecut ca fulgerul prin Pakistanul de Vest, nu îmi plac deloc indienii, mai ales cei musulmani, ne delectam, la graniţă, dar pe teritoriu Indiei, cu un ceai verde veritabil de Ceylon, recoltat de tamili numai de pe mlădiţele tinere şi viguroase din vârful plantei. Sau, să fi fost un Darjeeling, atât de drag mie? Când, gazda noastră, proprietarul ceainăriei, ne arătă un ziar de limbă engleză, „The Statemen” bătând cu degetul editorialul: „Larger Than Life”. Editorialul poate fi scris doar de patronul ziarului, sau de editor, sau de un senior author pus de editor să facă acest lucru, adică redactorul șef, pentru că implică răspunderea juridică a ziarului, poziția ziarului respectiv într-o problemă. Niciodată, în 51 de ani de presă, nu am auzit ca un editorial să fie semnat de începători, sau de cine știe cine. Ar fi o perversiune imposibilă, din cauza gravitației! Vă povestesc eu altădată, ăsta era un banc al editorului de la ”Le Figaro”, unde am învățat meserie.

Pe 10 octombrie 1985 au încetat din viaţă două personalităţi ale artei și culturii, doi actori compleţi, amândoi în vărstă de 70 de ani: Yul Brynner şi Orson Welles. Yul a făcut roluri de neuitat, să ne amintim de „The Magnificent Seven”, „Future World” dar şi musical-ul „The King and I”, în care a jucat de mii de ori.

Orson Welles a fost geniul care a regizat şi jucat capodopera „Citizen Kane” care alături, sau imediat după „The Seventh Seal” este în lista preferinţelor mele cinematografice.

Dar Orson Welles este primul care a arătat puterea multimediei. Pe 30 octombrie 1938, Orson Welles a transmis prin CBS, o emisiune radio, o adaptare de Halloween, a „World War” a invaziei marţienilor, opera merelui tiz britanic H.G. Wells.

Realizată ca o transmisie în direct, un reportaj de la locul faptei, piesa de teatru radiofonic a semănat panică şi teroare pe teritoriul Statelor Unite. Americanii chiar au crezut că marțienii invadaseră SUA. Ce vreți, proști paranoici! Media, multimedia, începea să-şi arate colţii, să arate că poate face agenda publicului, că poate influenţa şi convinge mulţimea… de orice, minciună sau adevăr, dar mai ales minciună!

A fost repede confiscată, multimedia… de cine trebuie! Multimedia este principalul vector prin care se formatează opinia publică. Gândeşti pe baza a ceea ce ştii, nu?

Dacă chiar vreţi să ştiţi adevărul, în anumite cercuri de peste țări și mări, se consideră ”persoane contaminate” cele care se uită mai mult de 120 de minute pe zi la tv. Deci, persoane care nu sunt de încredere! Excepţie fac canalele de sport şi de desene animate. În strucrurile sensibile, de exemplu, în armată, este interzis să te uiţi la tv, sau să asculţi radio, altul decât cel militar, sau să citeşti altfel de reviste şi jurnale decât cele militare. „Televiziunea şi ziarele este pentru tâmpiţii de civili!” îţi va urla în ureche orice sergent care te va prinde cu un ziar oarecare. Excepţie fac comicsurile!

O să-mi fac obiceiul să răspund aici unei întrebări pe care o găsesc interesantă, din cele multe pe care mi le puneți la [email protected] . O doamnă mă mustră că nu am continuat cu zodiile, un corespondent mai vechi este interesat de portretul astrologic al planetelor. În astrologie Luna și Soarele se numesc tot planete, uneori luminarii. Bune întrebari! Dragi lupi, padawani și hobbiți, lumea se grăbește, trece peste etape, sare perioade necesare de cercetare și studiu. Lumea tehnologică se pregătește pentru explorarea planetei Marte, dar marele mister rămâne, aici, lângă noi. Se numește Luna. Nimeni nu știe cum a luat naștere, din punct de vedere științific. Un cleric ți-ar spune scurt și răspicat că a făcut-o Dumnezeu ca și pe celelalte corpuri cerești. S-ar putea să aibă dreptate, sau este numai o parte a explicației.

Dacă însă te apleci asupra volumelor de știință, te apucă damblaua, cum se spunea în Obor. Niciodată nu am știut ce este ”damblaua”, dar, din context, trag concluzia că nu este bine și sănătos. Vreun fel de paralizie, tetanos sau epilepsie. Oamenii de știință, vanitoși până peste poate, au diferite teorii, fiecare susține că a lui este cea bună.

Că Pământul și Luna s-au format în același timp, din aceiași materie. După ce americanii au ajuns pe Lună, nu în 1969, mult mai târziu, așa spune teoria conspirației și are dreptate, am văzut înregistrările adevărate și ”Capricorn One”, s-a constatat că Luna are o compoziție diferită de a Pământului, dar nu foarte diferită. Cum foarte diferită este compoziția asteroizilor ce vin de departe, din spațiu, au izotopi de oxigen și wolfram diferiți de cei de pe Pământ și Lună. Dar, până în prezent pe Lună nu s-au găsit metale, de fapt nimic interesant, nimic de jefuit, nimic de prăduit, de aici și lipsa de interes a investitorilor pentru enormul bolovan selenar și suprimarea mai multor programe lunare de la NASA.

Mai nou este la modă teoria violentă a impactului. Nu este chiar nouă. Am în față o carte. Se numește ”Worlds in Collision” a fost scrisă de Immanuel Velikovsky și a apărut la Doubleday în anul 1950. Cred că o găsiți și în limba română. Pe mine m-a dispus teribil, cartea fantastică de știință popularizată, că altfel nu pot să o clasific.

Dumnezeu joacă uneori biliard cu planetele. Se pare că acum cinci miliarde de ani o planetă, numită Theia, cam de dimensiunile lui Marte, a percutat Pământul abia format. A rezultat, Pământul și… două luni, doi sateliți, spune teoria științifică. Un sistem instabil, așa că unul dintre sateliți a căzut înapoi pe Pământ, sau s-a pierdut în spațiu. A rămas Luna, care și ea se depărtează binișor de Pământ.

Acum trei milioane de ani, pe suprafața Lunii încă activau vulcani, care eliminau lavă și gaze. Oamenii de știință de la NASA cred că la momentul respectiv Luna a avut o atmosferă subțire, formată din monoxid de carbon și sulfuri, în principal. Din cauza atracției reduse a Lunii, ea are o gravitație de doar 1,62 m/s² față de Pământ care are o accelerație gravitațională de 9,81 m/s², Luna a pierdut atmosfera în spațiu, o mare parte fiind, probabil, atrasă de Pământ. Urmele de pe suprafața Lunii susțin această teorie. Iată o poluarea de proveniență cosmică masivă, o întreagă atmosferă de monoxid de carbon și sulfuri.

Spun și eu ceea ce am citit prin cărți, sau ceea ce am auzit de la unul, sau altul dintre oamenii de știință pe care îi cunosc. Vorba grecilor: eu nu am fost acolo, spun și eu ce am auzit! Eu nu am fost pe Lună, dar mă uit cu atenție la ea prin telescoapele mele. Definitiv, ascunde o taină! O fi de brânză, în interior, ce ziceți?

Ceea ce este caraghios este că sistemul binar Pământ-Lună se mișcă în spațiu pe o traiectorie și cu anumite diferențe care desfid orice calcul matematic complex, fac mat orice computer. Nu mult, dar este suficient să dea în dambla orice om de știință de la NASA. Când am fost întrebat ce părere am, pe Dimineața Astrologilor, am răspuns că natura nu este nici precisă, nici digitală, așa că să facă bine și să ia în calcul toți factorii care influențează traiectoria Pământ-Lună. Nu mai m-au sunt, oricum Dimineața Astrologilor este defunctă, dar nu pot să ia în calcul toți factorii, așa cum nu se poate face horoscopul perfect, pentru că nu se pot lua în considerație toți factorii.

Iată Luna, din punct de vedere astrologic, cum am scris acum 30 de ani în cartea mea de astrologie, care nu va fi publicată niciodată:

LUNA: domiciliu – Rac; exil – Capricorn; creştere – Taur; descreştere – Scorpion.

Legendele Olimpului spun că zeiţa SELENA (LUNA la romani) călătoreşte liniştită pe bolta cerului, într-un car tras de tauri cu coarne răsucite. Este îmbrăcată într-un lung veşmînt alb, pe care poartă un văl, iar deasupra frunţii Semiluna, forjată de Hefaistos dintr-un metal argintiu olimpian. După unii ar fi de argint, metalul prin excelență lunar. După ce ocoleşte bolta cerească, Luna coboară în peştera adîncă a muntelui Latmos, în Karia, unde se află adormit Endymion. Zeiţa care îl îndrăgeşte, încearcă să-l trezească, dar frumosul tînăr rămîne în dulcea lui letargie (în Karia, Endymion era socotit zeul somnului). De aceea, Luna este mereu tristă şi melancolică ca şi lumina pe care o răspîndeşte pe Pămînt.

Asociată cu puritatea şi virginitatea, Luna patronează şi naşterile. La Roma a avut două temple unde în timpul lunii pline aveau loc ritualuri şi jertfe.

Dacă Soarele reprezintă energia creativă, LUNA dă o formă acesteia. Simbolul este Semiluna, alăturarea a două semicercuri (cel care face parte din cercul cu rază mai mare reprezintă conştiinţa Divină, cel cu rază mai mică – conştiinţa umană). Unirea celor două generează Personalitatea. Luna este în legătură cu tot ceea ce este de natura percepţiei umane, instinctele, simţămintele, subconştientul, experienţa cotidiană.

Reprezintă principiul pasiv al vieţii, stăpîneşte lichidele şi umorile, focalizează şi răspîndeşte pe Pămînt influenţele planetelor superioare.

Cabalistic, reprezintă sufletul Marelui Om Cosmic, de aceea Luna este considerată regina cerească, Anima Mundi. Puterile sale sînt exclusiv magnetice, pe cînd ale Soarelui, în special electrice (mai corect electro-magnetice).

Domeniile influenţate de Lună sînt:

a – corpul uman: stomacul, pîntecele, creierul, plămînii, sînii, ochii, sistemul metabolic.

b – boli: podagra, sciatica, apoplexia, paralizia, cataracta, convulsiile, vomatul, fistule, hidropica, paraziţi intestinali.

c – vîrsta: prima copilărie.

d – umori: flegma, transpiraţia, sîngele menstrual.

e – temperamente: limfatic.

f – caractere: moale, binevoitor, imaginativ.

g – regiuni terestre: Africa, Germania, Istanbul.

h – punct cardinal: Vest.

i – locuri: localităţi părăsite, tabere, munţi, porturi, plaje, străzi.

j – ziua săptămînii/anotimp: luni/iarna.

k – nota muzicală: MI.

l – culori: argintiu, albastru, gri şi alb, culori schimbătoare.

m – minerale: perle, diamante galbene, selenit, cuarţ, marcasit.

n – metal: argint.

o – înger/spirit: GABRIEL/PHUL.

p – îndeletniciri umane: curieri, marinari, ocupaţii legate de apă, negustori de băuturi, doici, servitori, moaşe.

Trăsături lunare pozitive: răbdători, tenace, imaginaţie, sensibili, receptivi, abilitate în afaceri, ataşament faţă de familie, bună memorie.

Trăsături lunare negative: putere redusă de analiză, minte îngustă, nestatornic, naiv, natură influenţabilă.

Personalităţi considerate ca avînd trăsături lunare: La Fontaine, Jean-Jacques Rousseau, Schubert, Schumann, Alfred de Musset, George Sand, Verlaine, Pirandello, Marcel Proust, Franz Kafka şi Chagall.

Astrologic, Luna este neutră.

Horoscopul meu este departe de a fi perfect, dar nu are nicio taină și este făcut cu dragoste de oameni, de către un om al păcii. Poate vă folosește, poate vă dă o idee, poate are umor și vă descrețește fruntea. Astrologia este o metafizică veselă, nu am spus-o eu, ci la Vatican, mai demult și mai bine. Așa stând lucrurile eu mă duc să văd un film, ceva cu Luna, găsesc eu, și vă dau întâlnire mâine, doar este în definitiv, o altă zi!

PS. Mai mulți dintre domniile vostre m-au întebat care sunt șansele moțiunii de cenzură de astăzi. Rămâne cum am stabilit, vorba lui Caragiale, v-am promis ca nu mai ma murdaresc in politica interna, decat daca sunt platit foarte bine, ceea ce nu este cazul, acum sunt interesat de condamnarea pe toate vocile ale agresiunii Turciei în Siria. Franta a convocat Consiliul de Securitate. Vedeți de ce și-a luat Trump soldățeii de acolo? Bună întrebare!

☼ ♂ ♀ adică HOROSCOP 10 octombrie 2019, joi.

BERBEC O zi de joi, ziua lui Jupiter, mai obositoare, prin densitatea lucrurilor de făcut şi a veștilor proaste. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu încredere şi speranţă în mai bine. Ziua este favorabilă pentru obţinerea de ceva putere, de mai multă libertate personală. De fapt este vorba de încununarea unor eforturi trecute, rezultate care îţi fac plăcere şi te fac să gândeşti că nimic nu este întâmplător sau degeaba. Oboseala acumulată şi vremea ciudată te trag la somn. Profită! Dar nu prea mult timp şi în orice caz nu prea devreme, asta ca să nu pierzi o seară delicioasă!

TAUR Ai neşansa să întâlneşti astăzi persoane foarte stupide. Nu te repezi ca taurul, prostia are rostul ei mondial, zâmbeşte şi schimbă vorba, sau dă-te foarte ocupat cu telefonul mobil! Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid – Luna conduce dansul, este în creștere! Dar de când au ajuns oamenii pe Lună, şi ea dă rateuri! Se poate spune că ziua este bună dacă nu ceri prea mult de la cei din jur. Pentru că ţie, dacă nu-ţi place ceva, şi nu-ţi place – este să fii refuzat!

GEMENI Azi ai o zi creativă, ai idei noi, productive şi interesante. Nu te lăuda, păstrează tăcerea şi pune repede ideile tale în aplicare, altfel poți fi furat, cum s-a mai întâmplat şi altă dată! Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Numai astăzi – mulţumeşte frumos pentru sfaturile date şi uită-le imediat. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Nu cheltui cu gândul aiurea sau sedus de reclame! Abia pe seara iţi poți aminti că ai uitat un lucru relativ important, dar este deja prea tarziu ca sa mai poti face ceva, asa incât vezi cum se poate repara situaţia!

RAC Consideri că ai mereu probleme sentimentale, că eşti singur chiar în mulţime, că nu eşti înţeles. Evident, nu e așa şi azi ai confirmarea. Pentru tine căutarea e mai importantă decît scopul! Treci printr-o perioadă mai delicată, în sensul că eşti mai sensibil la ofense, la jigniri. Nu forţa lucrurile, nu te izola, nu replica cu răutate şi furie. Zâmbeşte, taci, dar ţine minte! Prudenţa şi diplomaţia trebuie să te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu, sau unde îţi pierzi dimineţile şi jumătate din viaţa ta. Poate si faţă de anturaj, in general. Dorinţele şi pasiunile sunt sursele necazurilor, spune o vorba din Orient. Trebuie să-ţi stăpâneşti pornirile, să dai dovadă de calm, aşa o să te bucuri de o mare libertatea individuala.

LEU Eşti neliniştit, ai îndoieli şi frustrări. Puţină mişcare! Astăzi te bucuri de o formă fizică bună, dar eşti vulnerabil, te enervezi repede. Vorbăria mondenă, cu prietenii buni, te poate ajuta! Daca vrei astăzi sa faci plăcere celor din jurul tău, renunţă la remarcile ironice, acide şi explicatiile psihologice şi arată entuziasm şi veselie. Calităţile incontestabile ale zodiei, energia şi generozitatea, te ajuta sa rezolvi cu bine nişte situaţii de criză aparute azi pe neaşteptate. Dacă ai vreo afacere de încheiat, o tranzacţie de aranjat, perioada dimineţii zilei de astăzi este indicată. Carsima personală este, de asemenea, în creştere, profită pentru promovarea intereselor tale.

FECIOARĂ Astăzi fii precaut, gura face, capul trage! Simţi nevoia să te exprimi liber, fără să ţii cont de convenienţe şi ierarhii. Evită locurile reci şi umede, sau foarte aglomerate, eşti sensibil! Anturajul, lumea în general este cam pe dos şi semnalele nu vor întârzia să apară. Tu nu trebuie să faci nimic, să laşi lucrurile să curgă, pentru că aspectele nefavorabile nu te interesează decât indirect, mai mult ca atmosferă, decât ca domenii traduse în bani, dragoste, sănătate şi putere. Este bine să amâni tot ce este nou şi neînceput, mai ales în a prima parte a zilei. Seara plăcută, poate te duci la un spectacol, la o petrecere, la un suc și o vorbă cu prietenii.

BALANŢĂ Astăzi parcă ai fi inflamabil. Te aprinzi din nimic şi eşti foarte vocal. E una dintre zilele dezechilibrate. Dar, dacă e ziua ta de naştere totul se schimbă şi devine un foc de artificii! O situaţie personală, mai veche, îşi poate găsi astăzi rezolvarea. Nu mai răspandi şi comenta zvonurile catastrofice şi veştile alarmante, care nu fac decat sa te abata de la propriile tale probleme. Asta dacă nu eşti jurnalist. Gândirea pozitivă și arborarea unui zâmbet permanent te fac astăzi să obții sprijin chiar de la persoanele care nu te plac așa de mult. O seară excelentă, pe care o poţi folosi pentru afacei de amor, sau alte treburi importante!

SCORPION O zi în care nu te plictiseşti niciun moment. Toate se întâmplă concomitent şi în plus primeşti un sac de veşti. O zi de marți în care găseşti puţină relaxare doar pe seară, acasă! Astăzi situaţia pare că te oboseşte cu porniri şi opriri repetate. Parcă eşti un automobil cu frâna de mână trasă. Oboseşti repede şi uiţi lucruri mai mărunte sau mai importante. Este bine să te cruţi în acestă perioadă. Astăzi, cu toată tenacitatea ta proverbială, abia aştepţi să ajungi acasă. Este bine să faci ceva relaxant, să te joci cu căţelul, sau cu pisica, să uzi şi să îngrijeşti plantele de apartament. Strict interzis să te uiţi la televizor. Bine, ai voie doar la Discovery și History! Și la Animal Planet!

SĂGETĂTOR Grijile faţă de familie, părinţi, copii, partener, îţi acoperă ziua. Evident că exagerezi, şi ei ştiu să se ocupe de interesele lor, nu te mai neglija, ai grijă de sufletul şi corpul tău! Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult astazi, pentru ca te asteaptă un rest de saptămână densă, obositoare şi plina de evenimente neaşteptate. Ceaiul verde, vitaminele naturale şi mierea de tei, toate românești, te ajuta să suporţi mai bine vremurile tulburi şi vremea capricioasă. Ar fi bine să amâni ceea ce ţi-ai pus în gând, pentru că Luna afectată şi elementul apă sau alt lichid nu iţi sunt favorabile astazi. Mereu mâine este o nouă zi, aşa că mai vedem!

CAPRICORN Ce o să fie, o să vezi, mâine! Până atunci nu ai ce să-ţi reproşezi sau să regreţi! Nu uita că siguranţa proprie este ţelul tău în viaţă! Nu-ţi face probleme false, ai destule adevărate! Ai grija mai multa de sanatatea ta, ai cam exagerat cu mancarea si chiar cu dulciurile. Fa o pauza si gandeste-te la un regim echilibrat. Astazi horoscopul tau iti indica sa gandești natural, normal și să nu mai bombani tot timpul ca pe vremurile astea nu impresionezi pe nimeni! Nu prea ai ambitie profesionala si stagnezi pe o pozitie care oricum te nemultumeste. Hai, mai mult curaj, îndrăzneşte! Unde îţi este tupeul? Eşti şi tu atins de lene, de “anestezie de toamnă”.

VĂRSĂTOR Ai o bănuială, mai mult o presimţire. Lasă lucrurile să se deruleze şi ocupă-te de problemele tale zilnice. Oricum, nu poţi să intervi, mai mult rău ai face! Aşteaptă, nu ai încotro! Veştile proaste circuă cel mai repede şi intrigile iau în consideraţie doar jumătatea goală a sticlei. Trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic, sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea…

PEŞTI Astăzi poţi să clarifici unele lucrurile în ceea ce priveşte interesele tale. Eşti în plin avânt, nimic nefavorabil în perspectivă, ceea ce îţi amplifică optimismul şi dorinţa de viaţă bună. Planifică cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. Şi nu încerca să îmbunătăţeşti, sau să înrăutăţeşti faptele. Ia-le aşa cum sunt. Nu au nevoie de retuşuri. Ţine-ţi colaboratorii la distanţă. Mai ales pe mitocani și pe curve. Unii se cred egalii tăi, dacă le dai nas. „Dă-i nas lui Ivan, că se suie pe divan!”. Fii cordial, dar distant.

Te-ar putea interesa și: