Tragediile se țin lanț în viața lui Sylvester Stallone! Ce a pățit actorul

Deși ar părea că are o viață perfectă dincolo de lumina reflectoarelor, lucrurile nu stau tocmai așa pentru Sylvester Stallone. Îndrăgitul actor, acum în vârstă de 72 de ani, a trăit drame demne de un film la Hollywood. Tragediile s-au ținut lanț în viața celui care i-a dat viață lui „Rambo”. După ce unul dintre băieții săi a murit la vârsta de 36 de ani, altul a fost diagnosticat cu o boală cruntă, autism.





În anul 2012, Sage Moonblood Stallone, fiul pe atunci în vârstă de 36 de ani al actorului american, a fost găsit mort, în urma unui infarct. Sylvester a fost puternic afectat de durerea provocată de moartea subită a fiului său, și a declarat la vremea aceea că asta îl va „marca pentru totdeauna”.

De parcă nu ar fi fost de ajuns, decesul lui Sage nu a reprezentat nici prima și nici unica tragedie din viața lui Sylvester Stallone.

La începutul anilor 80, cel de-al doilea băiat al său, Seargeoh, a fost diagnosticat cu o maladie gravă, autismul. Totul a început în momentul în care actorul și-a dat seama că băiatul are probleme de comunicare și a cerut ajutor specializat.

„Amandoi am cedat, nu ne-a venit să credem. A fost dificil, deoarece ni s-a sugerat să-l internăm la o clinică de specialitate, mai ales că Sly era implicat în mai multe proiecte. Asa că am făcut ceea ce trebuia să facem. I-am cerut bani şi am avut grijă de Seargeoh”, a delcarat Sasha, fosta soție a lui Sylvester, de care a divorțat în anul 1985.

Cu toate că a mers cu el la mai mulți medici terapeuți și a fost internat în nenumărate clinici, băiatul nu și-a revenit niciodată definitiv. Tatăl său ar fi încercat chiar să-i deschidă porțile spre o carieră în actorie, alăturându-l proiectelor lui. Nu a reușit să facă față, însă.

„Nu există o relaţie reală tată-fiu. Am deveit partenerul lui de joacă. Cu un copil ca el, trebuie să-ţi laşi deoparte ego-ul personal. Nu-l poţi forţa să-ţi înţeleagă lumea ta. Câteodată îi place să deseneze şi, atunci când începe să aibă încredere în tine, devine mai comunicativ”, a declarat Sylvester despre fiul său bolnav.

Actorul în vâsrtă de 72 de ani mai are încă trei fete, Sophie, Sistine și Scarlet. Toate trei au devenit fotomodele cu o carieră de succes în modelling.

