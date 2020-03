Pensionarul este nemulțumit de conținutul ordonanței care precizează că pensionarii au voie să meargă după cumpărături doar două ore.

Redăm integral scrisoarea pensionarului Adrian Ungureanu

„Dle Redactor sint un senior ( cum zice dl johanis si orban) care impreuna cu seniora sotia subsemnatului doresc cu ardoare/cu furie/cu putere/sa traiesc cit vrea bunul dumnezeu cit mai mult / ma numesc UNGUREANU ADRIAN CU DOMICILIUL IN BUCURESTI STR FABRICII NO 6 BL 25/3 APT 36 AM 73 DE ANI DE MESERIE OFITER MARITIM- COMANDANT DE NAVA MARITIMA 46 DE ANI PE MARE PENSIE 2200 RON / sotia UNGUREANU ANA ACEASI ADRESA MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG 36 DE ANI DE MUNCA CU O PENSIE DE 1980 RON/ SI LOCUIM IN FAPT IN COMUNA VLADESTI JUD ARGES UNDE AVEM DIN ANUL 1993 O CASA CONSTRUITA PT O BATRANETE LINISTITA FARA EXCESE/EXACT CUM MAREA MAJORITATE A PENSIONARILOR SI-O DORESC ( de fapt seniori) AM AVUT UN COPIL MO RT INTR-UN ACCIDENT IN SUA/ SOTIA OPERATA DE CANCER DE SIN IN URMA CU 12 ANI/SINTEM SANATOSI SI NU AM CERUT/NU AM SOLICITAT/NU AM PRIMIT NICODATA ABSOLUT/ ABSOLUT NIMIC DE LA STATUL ROMAN NICI PE TIMPUL RAPOSATULUI NICI ACUM /==== gresesc pe timpul raposatului am beneficiat de nenumarate perchezitii ultima in 1989 cin cdt fiind pe nava MOLDOVITA CE URMA sa transporte 5200 to de armament in somalia sub scutul firmelor crescent si dunarea si ochiului vigilent al dlui prof voiculescu/ SINT SUBIECTE INCHEIATE/Va rog sa ma ajutati sa pun citeva intrebari presedintelui johanis/premierului orban /min de interne velea /dlui acela din palestina arafat== nu yaser – acela !!!!!!!/ 1/= stimati domni din locatia VLADESTI ARGESI cel mai apropiat loc de unde ma pot aproviziona in limita pensiei exceptionale oferite de tara la niste preturi cit de cit rezonabile se afla la 23 de km in orasul mioveni / magazinasele de comuna practica preturi de 4-5 ori mai mari /ex / spirt medicinal 12.00ron/apa minerala 3,5 ron /clor 7.00ron litru/pui congelati 10/12 ron etc / desigur sint convins ca cei enumerati mai sus nu cunosc aceste preturi domniile lor primesc mincarea/dezinfectantii/detergentii/fructele/zarzavaturile pensionariloretc din alte locuri si in alte conditii/ cum pot eu sa cumpar in 2 ore strictul necesar??? STAU 30 MIN SA INTRU IN MAGAZIN /45/60 DE MINUTE SA TIRGUIESC STRICTUL NECESAR/60 DE MINUTE PE DRUM/ DE MERS IN PIATA PT ZARZAVATURI DE SEZON ——VINE PASTELE—DE FARMACIE NICI VORBA/MEDICAMENTE CU PRETURI DUBLE/TRIPLE/ SIOFOR MEDICAMENT PT DIABET NU SE GASESTE DE APROX 2 LUNI/ ce fac cum sa ma descurc/ sintem singuri /singuri/singuri/ nu vreau pomeni /nu vreau decit din 5 in 5 zile sa am 5 ore posibilitatea sa traiesc decent/linistit/ sa pot avea strictul necesar eu/sotia si cele 10 pisici/ ma simt ca intr-un ghetou din germania anilor 36/ cred ca dl johanis a studiat si citit cu atentie MEIN KAMPF/ prin masurile luate/prin restrictiile orare absurde/prin aparitia speculei/prin marirea restrictiilor umane/ prin tratarea descriminatorie a pensionarilor/ dle redactor sef va rog ajuta-ti pensionarii onesti /care nu cer decit minimul de decenta/care stiu sa se protejeze/care doresc sa supravietuiasca/ va multumesc/telefon de contact 0744378813/cu stima/”, se arată în scrisoarea pensionarului Adrian Ungureanu

