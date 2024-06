Stilista lui Volodimir Zelenski a murit pe front. Cine a fost Șura Riazanteva

Șura Riazanteva a lucrat pentru mai multe posturi de televiziune și actori celebri din Ucraina, printre care și președintele Volodimir Zelenski. Jurnaliștii britanici și Forțele de Apărare ucrainene au anunțat că fosta stilistă a liderului ucrainean a murit pe front.

Șura Riazanteva s-a alăturat Forțelor de Apărare ucrainene, la scurt timp după invazia din 24 februarie 2022. Pe lângă Volodimir Zelenski, Șura a mai lucrat pentru compania de producție TV Kvartal 95.

Moartea stilistei a fost anunțată de sora acesteia, Valeria Riazanteva, dar și de Serviciul de presă al Brigăzii 78 parașutiști, care a precizat că decesul ar fi fost provocat de o insuficiență cardiacă.

Jurnaliștii britanici care acoperă Ucraina au publicat pe rețelele de socializare o imagine cu Șura, dar și o fotografie cu bunicii ei, soldați în cel de-al Doilea Război Mondial.

Shura Ryazantseva (call sign Yalta), former Zelensky's personal stylist, was killed in action. She was dreaming about coming back to her native Crimea & starting a family. Her grandparents met while fighting Nazis during WWII. 80 years after D-Day, Shura lost her life to Russia. pic.twitter.com/PpC8Ii4jMA

— Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) June 11, 2024