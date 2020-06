La solicitarea primarului Londrei, Sadiq Khan, statului lui Washington a fost băgată într-o cutie gri, cu aspect de coșciug, pentru a nu cădea victimă atacurilor anarhiștilor de la Black Lives Matter și Antifa.

Khan a optat pentru această soluție, în loc să dea dispoziții poliției să reinstituie ordinea publică și să păzească monumentele.

Șefii poliției londoneze s-au făcut remarcați la manifestațiile și tulburările de până acum, îngenunchind în fața vandalilor.

Statuia reprezentându-l pe liderul revoluției americane a fost oferită poporului britanic în 1921 de către Commonwealth-ul Virginia și este amplasată în fața National Gallery din Trafalgar Square.

Acesta a fost locul unei manifestații Black Lives Matter și al unei contramanifestații a mai multor organizații de dreapta, printre care membrii galeriilor de fotbal.

O legendă populară spune că statuia lui Washington din Trafalgar Square se odihnește pe pământ american, adus special din Statele Unite, astfel încât să nu fie contrazise cuvintele generalului: „Nu voi mai pune picioarele la Londra”.

Decizia de a acoperi statuia vine la o săptămânî după ce manifestanții Black Lives Matter au desfigurat monumentul unui alt președinte american, Abraham Lincoln, cel care a eliberat sclavii, după ce a învins forțele Confederației.

Deși Lincoln a fost asasinat tocmai pentru că s-a bătut pentru eliberarea și emanciparea americanilor de culoare, militanții Black Lives Matter tot au socotit că statuia sa trebuie desfigurată, mânjind-o cu cuvinte precum „ȘI RASISMUL E PANDEMIC”, „TĂCEREA E VIOLENȚĂ”, „BLM” și „ABOLIȚI POLIȚIA”.

Statui din toată Marea Britanie au fost luate în vizor pentru a fi demontate, după distrugerea celei a lui Edward Colston, un parlamentar și filantrop din secolul XVII, pentru legăturile sale cu comerțul de sclavi.

De atunci, extrema stângă, adunată în Coaliția Stop Trump, a întocmit o listă cu monumente și statui considerate prea ofensatoare și care trebuie demolate.

Statuia lui Washington era și ea o țintă a vandalilor, dat fiind că a avut sclavi în proprietate, în secolul XVII. Însă Washington i-a eliberat pe toți și a fost unul dintre cei mai aprigi opozanți ai acestei practici.

Înaintea lui George Washington, au mai fost băgate la cutie și statuile altor personalități, precum Winston Churchill, Nelson Mandela și Mahatma Gandhi.

