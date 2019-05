Soros „vânează” politicienii de la Bruxelles. A făcut o listă cu toți cei vizați

Cum vânează George Soros politicienii de la Bruxelles, care i-ar putea deveni aliați de încredere? A angajat o firmă care să-i urmărească pe cei vizați.





A apărut în spațiul public o listă făcută pentru fundația lui George Soros. Documentul se numește „Mapping. Reliable allies in the European Parliament” și are 177 de pagini, scrie Antena3.

Fundația lui George Soros a angajat o firmă care să-i facă o hartă de potențiali aliați pe care se poate baza în Parlamentul European. E un document făcut de Kumquat Consult pentru Open Society European Policy Institute.

În momentul în care s-a constituit Parlamentul European, Fundația pentru o Societate Deschisă a cerut să i se facă un inventar și i s-a făcut schema Parlamentului European, toate comisiile, toți membrii, au fost fișați toți europarlamentarii, pe familii politice, pe țări.

Sunt și informații de culise, cum ar fi că cineva a trecut dintr-o parte în alta, dintr-o familie politică în alta pentru că i s-ar fi promis postul de vicepreședinte al Parlamentului European. Se face câte un punctaj la fiecare pentru a se afla care dintre ei ar fi mai profitabil. Asta nu înseamnă că totți acești oameni ar fi lucrat sau lucrează cu Soros.

Foarte mulți dintre aceștia sunt deja implicați în proiecte finanțate de George Soros.

