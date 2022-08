Sorin Grindeanu, despre schimbarea guvernului din mai 2023. Săgeată trimisă către PNL

Sorin Grindeanu spune că schimbarea se va produce conform planului şi că „din punct de vedere personal, eu cred că se va se va produce, de ce nu? Noi am avut experimente în care inclusiv eu am făcut parte din asemenea experiment, şi nu doar PSD-ul, ci şi PNL-ul”.

Ministrul Grindeanu a fost întrebat dacă va merge după rotativa guvernamentală la şefia Camerei Deputaţilor în locul lui Marcel Ciolacu sau va rămâne la conducerea Ministerului Transportului:

„E o proiecţie pe care în acest moment mi-e greu s-o fac. Pe o parte, am început (…) nu, nici măcar nu spun că le-am început eu, dar cel puţin am făcut în aceste luni foarte mult pe proiecte care sunt foarte importante şi pe care mi-aş dori să le văd finalizate. Pe de altă parte, sigur, Camera Deputaţilor este extrem de importantă, sunt parlamentar, e o chestiune şi ar fi o onoare pentru mine ca toţi colegii mei să mă susţină pentru această poziţie, dar e speculaţie.

Haideţi să vedem, pentru că asta nu înseamnă că nu pot să rămân, dacă Marcel Ciolacu e prim-ministru, sau vom avea varianta în care eu neapărat trebuie să plec de la Transporturi. Sunt şi alţi colegi de-ai mei care pot să meargă preşedinţi ai Camerei Deputaţilor. Nu, nu e vorba despre asta. Dacă voi performa, fac treabă ca ministru al Transporturilor, dacă colegii mei vor considera că mai bine rămân acolo să termin anumite proiecte, dacă vor fi alţii care pot să vină cu un suflu nou, n-am niciun niciun fel de problemă de acest tip”, a explicat Grindeanu.

Ce spune despre scenariul potrivit căruia PSD nu va prelua guvernarea în mai 2023

Cu privire la scenariul potrivit căruia PSD nu va prelua guvernarea în mai 2023, Grindeanu a declarat:

„Suntem la guvernare şi ne asumăm lucrurile de la guvernare şi acum când prim-ministru este de la alt partid, nu de la noi. Nu fugim de deciziile pe care le ia Guvernul României.

Nu, nu e guvernul PNL, nu e guvernul nici măcar PNL-PSD-UDMR. E Guvernul României. Noi facem parte din această majoritate şi ne asumăm deciziile pe care Guvernul României le ia, unele dintre ele luate de miniştrii PSD, altele de miniştrii UDMR sau PNL”, a mai spus ministrul Grindeanu.

Va fi Ciolacu favoritul pentru alegerile prezidenţiale?

Întrebat dacă Marcel Ciolacu va fi şi favorit pentru alegerile prezidenţiale din partea PSD, dacă va ajunge premierul României anul viitor, Sorin Grindeanu a spus că în general, la PSD, preşedintele partidului este cel care candidează la prezidenţiale.

„Şi dacă n-am fi la guvernare şi am fi în opoziţie şi dacă ar fi fost invers lucrurile, ar fi dat prima dată PSD primul ministru şi în mai anul viitor ar fi fost rotativă şi ar fi avut PNL prim-ministru, în general, la PSD, preşedintele partidului este cel care candidează. (…).

Sunt cinci ani de când ar conduce (Marcel Ciolacu) şi eu cred că oricine ar fi, şi nu vorbim de Marcel sau de Gabi ( Gabriela Firea) sau de altcineva, oricine conduce Partidul Social Democrat, aşa cum e organizat PSD, şi îşi doreşte, pentru că e foarte important să-ţi doreşti acea funcţie, pleacă din postura de favorit în interior, ca şi candidat pentru această poziţie. Sigur, am văzut poziţia preşedintelui Marcel Ciolacu, o apreciez rezervată”, a concluzionat ministrul Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.