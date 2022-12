Solistul trupei Aerosmith, în centrul unui mare scandal. Este acuzat că a profitat de o fată de 16 ani

Solistul trupei Aerosmith, statul rock Steven Tyler este implicat într-un scandal de proporții. O femeie a depus o plângere de agresiune sexuală împotriva sa.

Faptele ar fi avut loc în anii 70, iar reclamanta, Julia Holcomb susține că a avut o relație de trei ani cu starul american. În momentul în care ar fi început idila dintre cei doi, ea avea doar 16 ani.

Potrivit publicației americane Rolling Stone care a obținut documentul, numele lui Steven Tyler nu apare în plângere, dar sunt citate pasaje din memoriile cântăreţului, „Does the Noise in My Head Bother You?”.

Relație recunoscută

Este menționat în special pasajul în care artistul povestește că aproape „s-a căsătorit cu o adolescentă” ai cărei părinţi „au semnat o hârtie pentru a-i încredinţa custodia, cu scopul de a nu fi arestat dacă ar fi călătorit într-un alt stat”. În cartea autobiografică solistul Aerosmith mai poveștește că în acel moment el avea 26 ani, iar fata abia avea vârsta ta legală pentru a conduce (16 ani în SUA). De altfel, publicația Rolling Stone a menţionat numele Julia Holcomb într-un articol dedicat grupului în 1976.

În plângere se mai arată că mama Juliei Holcomb îi încredinţase custodia interpretului, aflat atunci în culmea gloriei. Documentul relatează întâlnirea dintre tânără şi Steven Tyler în 1973 cu ocazia unui concert Aerosmith în Oregon.

După câteva întâlniri, el ar fi convins-o pe mama Juliei Holcomb să-i acorde custodia acesteia, spunând că se va asigura că îşi va continua studiile şi va primi îngrijiri medicale, promisiuni pe care nu le-a îndeplinit. „În schimb, a continuat să călătorească cu reclamanta, agresându-o şi furnizându-i alcool şi droguri”, se arată în plângere.

Obligată să facă avort

Femeia mai susţine că a rămas însărcinată la vârsta de 17 ani şi că Steven Tyler ar fi convins-o să facă avort. După intervenție l-a părăsit pe artist și s-a întors acasă în Portland. S-a căsătorit şi a lăsat această experienţă în urmă, până în 2011 când a apărut cartea de memorii a lui Steven Tyler.

Potrivit Rolling Stone, Julia Holcomb a menţionat deja public această presupusă relaţie cu Steven Tyler în trecut, în special pe un site anti-avort Lifesitenews, precum şi într-un documentar lansat în 2021, „Look Away”, potrinit news.ro.