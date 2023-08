Şoferul drogat care a ucis doi tineri. Darius Dumitru Bârzan, unul dintre martori, a spus că persoana de la volan avea viteză mare. În momentul impactului, Darius se întorcea alături de alți șapte prieteni din Vama Veche spre 2 Mai. Din păcate, prietenii săi, Roberta și Sebi, au fost uciși de şoferul drogat.

Darius Dumitru Bârzan a povestit cu lux de amănunte cum s-a petrecut accidentul din 2 Mai. Tânărul a spus că şoferul drogat avea viteză foarte mari atunci când a intrat în ei.

Șoferul drogat. Foto: Arhiva EVZ

Darius a mai declarat că în presa s-a spus faptul că au stat pe partea carosabilă. Dar nu a fost aşa, ei au stat după marcajul continuu care se afla pe partea dreaptă.

S-a vehiculat prin presă, printr-o animație grafică, faptul că noi am stat pe partea carosabilă. Însă noi am stat după marcajul continuu care se afla pe partea dreaptă. Care practic nu putea fi încălcat de conducătorii auto. Noi am stat cât mai pe dreapta posibil ca să evităm o tragedie. Dar din păcate nu am putut.”, a mai spus Darius.