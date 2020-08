Scriitorul Vasile Groza, tatăl celebrei Loredana Groza, și-a anunțat candidatura pentru Consiliul Local Onești, pe lista lui Laurențiu Neghină, din partea PMP.

Anunțul acestei candidaturi, preluat de Monitorul de Trotuș, a fost făcut chiar de tatăl artistei, pe pagina sa de Facebook:

„Pentru că politica din spatele calculatorului, sau de pe Banca din fața blocului nu are niciodată o finalitate și pentru că iubesc Oneștiul, am hotărât să trec la un alt nivel drept pentru care m-am alăturat lui Laurentiu Neghina pentru a pune umărul la dezvoltarea ONEȘTIULUI.

Îl știu de mic pe Laurențiu, știu de unde a plecat și unde a ajuns prin muncă cinstită. Este un om realizat atât în plan familial cât și financiar. Și pentru că pe un om îl caracterizează faptele, îmi dă încrederea că Laurențiu va pune întreaga sa experiență în slujba comunității. M-am alăturat lui Laurențiu Neghină cu încrederea că experiența mea va fi de bun augur în luarea unor decizii corecte în cadrul Consiliului Local Onești. Să fie într-un ceas bun!” , a scris Vasile Groza pe Facebook.

Loredana Groza nu a făcut niciodată publice prea multe informații legate de familia ei. Cu toate acestea, atrista ține să împărtășească cu fanii cele mai minunate și speciale momente.

Recent, tatăl artistei a împlinit vârsta de 83 de ani, iar aceasta a ținut să îi transmită un mesaj extrem de emoționant.

„La Multi Ani Pentru cel mai minunat tata din Univers! Sunt binecuvantata sa fiu fata ta!! Si toti cei care au avut si au norocul sa te aiba in preajma sunt binecuvantati si te adora!

La cei 83 de ani iti doresc sa fii sanatos, puternic si nemuritor!!! Sa continui sa bucuri oamenii cu povestile scrise de tine! You are The Man of my life! There’s noone like you Tataie!!Happy Birthday Daddy!

Te iubesc si iti multumesc pentru fiecare clipa traita alaturi de tine pe acest pamant!!❤️🙌 ~Lutza Lush Vasile Groza #mydaddy #mylove #mysoul”, este mesajul postat de Lori, pe rețele sociale.