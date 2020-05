Mesajul a fost însoțit de mesajul „Totul va fi bine”. Pentru a pune punct speculațiilor, cântărețul a dezvăluit care este secretul din spatele mesajului pe care l-a postat.

În realitate, Smiley a lansat o melodie care se numește „Va fi bine”, deci, pentru moment, nu are niciun plan de căsătorie cu Gina Pistol.

„Mi-e foarte dor de concerte și de public și cu fiecare piesă lansată, chiar dacă de la distanță, simt că-i am aproape, că facem schimb de sentimente și că ne ajutăm unii pe alții. Chiar dacă am fost privat de atât de multe lucruri în ultima perioadă, am avut și un mare câștig, timp să dedic pasiunii mele de a compune, a fost refugiul meu, terapia perfectă care sper să fie terapie și pentru cei care ascultă.

Așa că, urmează acțiune multă pe canalul meu de YouTube și nu numai acolo. Mi se pare foarte important ca artiștii să lanseze lucruri frumoase în perioada această, pentru că oamenii au nevoie de muzică, de filme, de seriale, de orice le poate ridică moralul și le poate aduce un plus de bine stării de spirit. De mâine schimbăm lumea, dar de azi încep cu mine.

A fost atipică toată filmarea, la fel că viață noastră din ultimul timp. Mi-am dorit mult să fie un clip conectat la natură, pentru că în lunile în care am stat acasă, indiferent ce stare de spirit am avut, natură mi-a oferit rază de speranța. Când ieșeam în curte și vedeam că natură e vie și că viață ei merge mai departe, îmi reapărea convingerea că la fel se va întâmplă și cu noi și că, după perioada grea, totul va fi bine”, a spus Smiley.

Smiley și Gina Pistol formează un cuplu de aproximativ trei ani, însă niciunul nu are momentan gând de căsătorie. De altfel, fosta vedetă Playboy a mărturisit că nu este disperată să ajungă în fața altarului.

„Vă pot spune sincer că nu am visat niciodată cum va fi rochia mea de mireasă, nici când eram copilă. Eu nu îmi fac planuri îndelungate, nu sunt genul acesta de om. Singurul gând pe care îl am este că mă văd îmbătrânind alături de omul drag. Ne completăm frumos, natural, fără să depunem prea mari eforturi să fim într-un anume fel. Ne completăm până și la capitolul calități-defecte!”, puncta Gina Pistol în urmă cu doar câteva săptămâni, potrivit cancan.ro