Sistemul bike-sharing, operaţional, de Paște, la Constanța

Aproape 400 de biciclete vor fi puse la dispoziția constănțenilor și a turiștilor în câteva săptămâni, prin proiectul UE „Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike – BSB”. La Balchik, în Bulgaria, sistemul funcționează deja de aproape doi ani.





