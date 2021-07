Simone Biles, cea mai mare gimnastă a lumii are doar 1,42 m înălțime, dar este, fără îndoială, una dintre cele mai mari vedete la Jocurile Olimpice de la Tokyo din aceaste zile. În întreaga carieră, Simone Biles a câștigat o remarcabilă serie de 30 de medalii olimpice și mondiale și acum își propune să devină prima femeie care și-a apărat titlurile de la Jocurile Olimpice din 1968.

După ce a uimit la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 luând patru medalii de aur, drumul lui Biles către Tokyo s-a deschis uimitor. Mai ales după ce a vorbit despre luptele ei departe de lumina reflectoarelor.

În 2018, ea a scris o emoțională postare pe rețelele sociale, dezvăluind că a fost abuzată sexual de fostul medic al echipei de gimnastică SUA, Larry Nassar. Un an mai târziu, Biles a vorbit despre durerea ei imensă după ce fratele ei a fost acuzat de uciderea a trei persoane, înainte ca acesta să fie achitat ulterior.

Gimnasta a arătat, de asemenea, impactul intrării în asistență maternală în copilărie și a adoptării de către bunicii săi – creditând experiența cu meritul de a face din ea sportiva care este astăzi.

Copilăria lui Biles în plasament și adoptare de către bunici

Născut în Columbus, Ohio, la 14 martie 1997, tatăl biologic al lui Biles a părăsit familia când ea era foarte mică, iar mama ei biologică Shanon s-a luptat cu probleme de droguri și alcool. Biles a spus că ea și cei trei frați ai ei au fost adesea lăsați flămânzi la începutul vieții ei. După ce vecinii și-au exprimat îngrijorarea față de asistenții sociali, gimnasta, surorile ei Adria și Ashley și fratele ei Tevin au luați în grija statului

„Nu-mi amintesc prea multe despre asistența maternală”, i-a spus Biles serialului său de pe Facebook Simone vs Herself.„Am fost foarte norocoși că am rămas cu cu frații noștri, pentru că, de multe ori, fie te duci de acasă în casă în casă, fie te desparți de ei.”

Cei patru frați „s-au agățat unul de celălalt” în timp ce erau îngrijiți pentru că erau „speriați de ceea ce se întâmpla”, a spus sora mai mică a lui Biles, Adria. Biles a dezvăluit că obișnuia să fugă în dormitorul fratelui ei noaptea, deoarece se temea că acesta „va dispărea” a doua zi dimineață.

Avea șase ani când ea și Adria s-au mutat în Texas după ce au fost adoptați de bunicii lor, Nellie și Ron Biles, pe care gimnasta îi numește mama și tatăl ei. Cei doi frați mai mari ai lui Biles, Ashley și Tevin, au fost adoptați de mătușa lor mare Harriet în Ohio.

Gimnasta a spus că copilăria ei dificilă a pregătit-o „pentru un traseu mai bun la viață”.

„Simt că nu aș fi acolo unde sunt, dacă nu s-a întâmplat acel moment de cotitură”, a adăugat ea. Viața lui Biles s-ar schimba pentru totdeauna la vârsta de șase ani, când s-a implicat pentru prima dată în gimnastică.

În timpul unei excursii de o zi, ea a văzut alte fete care zburau pe trambuline și grinzi și a început să le copieze. A fost atât de impresionantă încât un antrenor a trimis o scrisoare acasă, cerându-i să se alăture unui curs.

Biles a început să lucreze cu Aimee Boorman, care va continua să antreneze echipa de gimnastică feminină din SUA la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016. Realizând că vrea să ia în serios gimnastica, Biles spune că a făcut „multe sacrificii” și a renunțat la școala publică în vârstă de 14 ani pentru a fi școlită acasă.

„Am renunțat la toate bucuriile școlare. Nu am fost niciodată la un bal. Nu am făcut niciodată multe din acele lucruri pe care poate cei mai mulți dintre copiii voștri le fac sau vor să le facă”, a spus gimnasta. „Dar m-am îndrăgostit de sport”.

După ce a concurat în competiții de elită junior, Biles și-a făcut debutul la nivel internațional senior în 2013 – și nu a trecut mult timp până a obținut succes pe scena mondială. În acel an, ea a câștigat titlul general la campionatul național american și la campionatul mondial. Ea și-a apărat cu succes titlurile în 2014 și 2015

Biles atinge noi culmi la Jocurile Olimpice de la Rio

Biles a dominat Jocurile Olimpice de la Rio 2016, câștigând medalii de aur în patru probe: sol, sărituri, individual compus și echipă, în timp ce lua bronz la paralele. Succesul lui Biles și al coechipierilor ei i-a văzut supranumit „The Final Five” la Jocuri și a fost aleasă de Team USA pentru a fi purtătoarea pavilionului la ceremonia de închidere.

Dar la scurt timp după Olimpiadă, Biles a fost nevoită, din nou, să se apere după ce hackerii ruși au dezvăluit că a luat un medicament aflat pe lista de medicamente interzise a Agenției Mondiale Antidoping.

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Biles a spus că a luat medicamentul de când era copilă pentru tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD) și a insistat că „a respectat întotdeauna regulile”. Federația de Gimnastica a SUA a susținut-o pe Biles, spunând că gimnasta a obținut permisiunea necesară pentru a lua medicamentul.

Biles nu a concurat deloc în 2017, spunând că trupul ei are nevoie de odihnă și s-a aventurat în lumea divertismentului. A co-scris o autobiografie care a fost transformată într-un film biografic pentru televiziune și a apărut la Dancing With The Stars (versiunea din SUA a Strictly Come Dancing), unde a terminat pe locul patru.

Biles dezvăluie calvarul abuzului sexual

La începutul anului 2018, Biles a dezvăluit că a fost „una dintre numeroasele fete care au fost abuzate sexual” de medicul echipei SUA de gimnastică Larry Nassar, care a fost acuzat de peste 330 de femei și fete, inclusiv de colega ei olimpic Aly Raisman.

„Nu mi-e frică să-mi spun povestea”, a scris ea într-o postare pe Twitter. Mai târziu, mama lui Biles, Nellie, a dezvăluit că fiica ei fusese anterior „într-o fază de negare” cu privire la abuzul comis de Nassar și ar fi devenit foarte „supărată” când acesta se va apropia de gimnastă.

Biles a spus că, în cele din urmă, i s-a dat seama ce s-a întâmplat când conducea în mașină, și i-a povestit la telefon mamei ei. „Era doar isterică”, a spus Nellie în serialul de pe Facebook Simone vs Herself. „Nu a spus nimic, a plâns și am plâns împreună pentru că știam despre ce vrea să vorbească. Nu trebuia să spună nimic”. Biles a spus că realizarea abuzului lui Nassar a lăsat-o într-o depresie profundă.

Își amintește că i-a spus mamei sale și agentului ei că doarme mult pentru că „a dormi a fost, în principiu, mai bine decât să mă gândesc la lucrurile prin care am trecut”.

„A fost modul meu de a scăpa de realitate”, a spus Biles. „Somnul a fost cel mai apropiat lucru de moarte pentru mine în acel moment, așa că am dormit tot timpul”.

Nassar a fost condamnat în 2018 la peste 300 de ani de închisoare.

Biles a spus de atunci că, dacă va avea o fiică, nu îi va permite să se antreneze cu echipa SUA de Gimnastică.

S-a întors la gimnastică în 2018, câștigând titlul național al SUA și titlul mondial în Qatar, în ciuda faptului că avea o piatră la rinichi – pe care a poreclit-o „Doha Pearl”. Biles a fost din nou încoronată campioană națională și mondială în 2018 și 2019, astfel a devenit cea mai decorată gimnastă din istoria campionatului mondial după ce a obținut cea de-a 25-a medalie.

Dar, în timp ce se bucura de un succes continuu în sportul ei, s-a confruntat cu noi probleme la sfârșitul anului 2019, după ce fratele ei Tevin Biles-Thomas a fost acuzat de o triplă crimă.

El a fost acuzat după ce la o petrecere de Revelion din Cleveland, trei bărbați au fost uciși și alți doi răniți.

Într-o postare pe Twitter în urma acuzațiilor împotriva fratelui ei, Biles a spus că „durerea inimii este pentru toți cei implicați, în special pentru victime și familiile lor”. „Nu pot spune nimic care să vindece durerea cuiva, dar vreau să-mi exprim sincere condoleanțe tuturor celor afectați de această teribilă tragedie”, a adăugat ea.

Fratele lui Simone Biles a fost achitat

Biles-Thomas a fost achitat de toate acuzațiile luna trecută după ce un judecător a spus că procurorii nu au suficiente dovezi pentru a-l condamna, a raportat NBC News.

Biles a câștigat al șaptelea titlu general la Campionatele Naționale din SUA înainte de a se califica pentru Jocurile din această vară. Departe de sport, Biles – o fană a cărților Jocurilor Foamei și al emisiunii TV Pretty Little Liars – a împărtășit informații despre viața ei personală cu cei 4,4 milioane de adepți de pe Instagram, postând fotografii cu iubitul Jonathan Owens. Se pare că a început să se întâlnească cu fotbalistul american, care joacă pentru Houston Texans, anul trecut.

Pe măsură ce Biles se concentrează pe succesul de la Olimpiada de la Tokyo, ar putea face istorie devenind prima americancă din orice sport care a câștigat cinci medalii de aur la o ediție olimpică.