Reputată revista Tennis Head remarcă dragostea pe care Simona o poartă României, fapt atipic în tenisul de astăzi, mult prea globalizat.

„Simona Halep nu a dorit niciodată să trăiască altundeva decât în țară natală și a câștigat Wimbledon în această vara cu o echipa construită în jurul conaționalilor săi. În lumea mulți-națională și mulți-culturală a tenisului, Simona este o excepție. Majoritatea jucătorilor din țări mici precum România, în special cei ce prorvin din țări în care iernile pot fi dificile, se mută în locații călduroase, multe dintre ele paradisuri fiscale.

Echipele lor sunt formate, în schimb, din oameni ce provin din toate locurile lumii, până într-un punct în care lucrează cu antrenori ce provin din afară țării lor.

Simona Halep, în schimb, nu a vrut niciodată să rupă legăturile cu țară natală. A fost stabilită mereu în România și în întreagă carieră s-a înconjurat de conaționalii săi. Când a câștigat Wimbledon în vara, antrenorul sau, preparatorul fizic, fizioterapeutul și agentul erau cu toții români”, au scris jurnaliștii de la Tennis Head.

În discuțiile purtate cu Simona, sportiva le-a explicat de ce este România atât de importantă pentru ea:

„Sunt din România, am fost născută acolo și văd asta că pe un lucru pozitiv. Am avut succes în tenis fără să am un mare sistem în spate, ceea ce mă face să mă simt mai puternică. Simt că aparțîn României. Este mereu o plăcere să mă întorc acolo. De fiecare dată când vreau să-mi încarc bateriile mă duc acasă. Oamenii fac din România un loc mai bun”, informează ziare.com.

