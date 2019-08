Înşiruirea de fapte relatată de Ion Genes, om de 64 de ani, arată dimensiunea bolii unui sistem. Oamenii din Poliţie sau din Parchet la care a apelat pentru a-şi găsit copilul au lăsat în catastife un simplu dosar de dispariţie.

Înainte de a exploda cazul fetelor dispărute din Caracal, Ion Genes, fost cadru militar, ne-a povestit prin ce a trecut după dispariția fetei sale, în anul 1999. Pentru a da de urma fetei lor, Geanina Mihaiela, soții Genes au vândut casa, bijuteriile şi s-au îndatorat la bănci.

Au plătit oameni pentru orice informaţie necesară găsirii ei. Tatăl Geaninei ne-a povestit că l-a prins chiar şi pe cel care îi răpise fata, l-a dus la sediul Poliției iar un ofițer l-a lăsat să plece pe ușa din dos. Acum, Ion Genes este convins:„Fiica mea a fost vândută de prietenul ei la o rețea de proxeneți. Acum cinci ani cazul s-a prescris”.

Răpită de prieten

Mihaela Geanina Genes a dispărut în luna iunie a anului 1999. Tatăl ei povesteşte: „Fata mea abia teriminase Liceul

Industrial din Caracal. Nu luase la facultate şi se angajase. Era prietenă cu un individ pe nume Ionuţ Silviu Gâlă. Pe

13 iunie 1999 am plecat de acasă la o înmormântare a unui cumnat din Slobozia, în Ialomiţa.

Fata stătea, uneori, la acest Gâlă şi nu era acasă. M-am întors pe 17 iunie. Când am coborât din tren m-am întâlnit cu un verişor care m-a întrebat: Ştii ce s-a întâmplat cu Geanina? Vorbeşte lumea că a fost răpită”.

Atunci a început coşmarul. Tatăl disperat s-a dus acasă la Gâlă. Acolo, a găsit porţile încuiate. „Erau două lacăte la

poartă”, îşi aminteşte Ion Genes. Apoi, firesc, a ajuns la Poliţia Oraşului Caracal. A dat o declaraţie iar poliţiştii au înregistrat dispariţia.

„Au urcat-o cu forţa în maşină”

„Vreo 3-4 zile am aşteptat un răspuns. Am văzut că nu se mişcă nimic, m-am apucat eu să întreb”, a povesteşte Genes. A întrebat vecinii care i-au spus că, în ziua în care a dispărut, au văzut-o pe Mihaela scoasă cu forţa din curtea lui Gâlă.

„Un profesor bătrân, care stătea peste drum, mi-a spus că fata era legată la mâini. El mi-a zis că prietenul ei era cu încă doi străini. Au băgat-o pe Geanina într-o maşină Volskswagen de culoare roşie cu numere de Bulgaria”, a aflat tatăl fetei.

Alţi doi vecini au întărit cele spuse de bătrân. Ştiau că Gâlă era mână în mână cu proxeneţii şi se ocupa cu racolarea de fete pentru ei. „Am vândut aurul din casă ca să îi plătesc pe unii care îi ştiau pe ăştia din lumea interlopă. De la ei am aflat că fata mea a ajuns în Bulgaria şi, de acolo, a fost dusă în altă parte”, a mai adăugat părintele disperat.

Ca să dea de urma Geaninei, a trecut Dunărea, în Bulgaria. Aflase că pe proxeneţii care o luaseră pe fata lui îi cheamă

Damian şi Dilan. „Am trecut Dunărea cu bac-ul, pe la Corabia. Am ajuns într-o localitate de pe malul bulgăresc şi

am dat de Damian şi Dilan. Când au auzit că îmi caut fata m-au ameninţat cu pistolul. M-au urcat într-o barcă să mă

ducă înapoi, pe malul românesc. Când am trecut de jumătatea apei am sărit. Mi-era frică să nu mă omoare şi să marunce în Dunăre”, a povestit Ion Genes.

Omul spunea că a trecut şi pe la postul Poliţiei de Frontieră unde a povestit totul. „Nu s-a găsit nimic înregistrat la ei.

Dacă nu ştiau ce se întâmplă nu înregistrau evenimentul?”, se întreabă tatăl.

Răpitorul, „scăpat” pe uşa din spate

În vara acelui an „de Sfânta Maria”, Genes a fost sunat de vecinul profesor. I-a spus că s-a întors Gâlă acasă. A

chemat rude, prieteni şi s-a dus, glonţ, acasă la tânăr. „Am intrat peste el. Când m-a văzut, a luat două cuţite şi mă ameninţa. L-am lovit cu o bâtă peste mâini. În casă am găsit o copie a certificatului de naştere al fetei şi nişte tricouri ale ei. L-am luat pe sus şi direct la Poliţie ne-am dus”, a relatat omul.

Ajunşi la Poliţia Caracal, seara, Genes a cerut să vorbească cu comandantul. „Ştiau de problema mea că mă tot duceam să mă interesez”, explică el. A venit adjunctul, comisarul şef Culiţă Mitrache. „Mi-a zis Mitrache că îl audiază el. Ne-a spus să aşteptăm afară”, a relatat Genes.

El spune că cel incriminat de răpirea fetei a intrat în sediul Poliţiei. Tatăl fetei şi cei care îl însoţeau au stat „până pe la 6.00 dimineaţa” în faţă, sperând să-l vadă încătuşat pe Gâlă şi să afle informaţii despre fată.

„Nu mai ieşea. M-am dus să văd ce se întâmplă. L-am găsit pe Mitrache dormind cu picioarele pe birou. A zis că i-a dat drumul prin spate ca să nu îl batem noi”, a povestit, şocat, Ion Genes.

Explicaţia care i-a dat-o poliţistul: «Spunea că l-a sunat pe procuror care i-a zis că nu sunt probe concludente!».

Nici măcar martorii pe care i-am indicat eu nu s-au obosit să-i întrebe. Oamenii nici cu mine n-au mai vorbit după aceea, de frică.”, a mai spus Ion Genes.

Răpită împreună cu o altă fată

Negru de necaz, bărbatul s-a adresat Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt. Dosarul de dispariţie s-a transformat, între timp, într-unul de trafic de persoane. A fost preluat de un ofiţer de la Crimă Organizată.

„Se ocupa de dosar Relu Iacob. Ofiţerul era din Vişina, iar un prieten care locuieşte acolo îmi spunea tot ce auzea despre el”, a explicat Genes. Aşa a aflat că în aceeaşi localitate ar fi fost ţinută şi fata lui înainte să părăsească România, clandestin, pe la Corabia.

„Am aflat că Geanina a stat în casa unor proxeneţi care cu asta se ocupau: corupeau fete şi le duceau în străinătate să se prostitueze. A trecut graniţa împreună cu o altă fată, Cornelia. Proxeneţii erau prieteni cu Iacob şi ăsta le spunea tot ce făcea la Poliţie”, sună acuzaţia gravă a lui Ion Genes.

Fata răpită împreună cu Geanina s-a întors acasă, după un timp. De la ea a aflat că fetele erau scoase din Bulgaria prin Grecia şi, apoi, cu vaporul ajungeau în Italia.

„Mi-a spus că nu ştie nimic de Geanina, că s-au despărţit în Italia”, povesteşte Genes. Apoi, Cornelia s-a întors,

în Italia. Acolo cred şi anchetatorii că a dispărut Geanina.

Dispărută fără urmă

Până la urmă, Geanina Genes a rămas pe lista persoanelor căutate de Poliţia Română. Pe site-ul instuţiei scrie că fata

a dispărut pe 20 iulie, din Caracal. Oamenii legii mai scriu că e posibil să fie victima traficului de persoane.

„Ultima dată era în Milano”, precizează Poliţia Română. „Pe mine nu m-a informat nimeni”, susţine tatăl. De la IPJ Olt ni s-a spus că există un dosar de dispariţie pe numele Geaninei. Şi de la IGPR ni s-a transmis acelaşi lucru. Nu au putut să ne spună de ce nu apare pe lista Interpol, dacă se presupune că e în Italia.

„Nu apare pe pagina oficială dar este în atenţia Interpolului. Nu toate cazurile sunt publice”, a fost explicaţia primită

de la IGPR.

O altă victimă a scăpat

Între timp, în Caracal a avut loc un alt incident care a atras atenţia locuitorilor. Ionuţ Silviu Gâlă, fostul „prieten” al Geaninei a mai acostat o fată, în plină stradă. Norocul tinerei că în preajmă se afla un gardian public. Acesta a fost chiar şi agresat de Gâlă.

I s-a întocmit dosar penal şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. Din datele instanţelor de judecată reiese că acesta a mai fost condamnat şi pentru furt, la trei ani de închisoare, în anul 2007. Nimeni nu l-a incriminat, însă, pentru răpirea Geaninei. A fost eliberat şi nu l-a mai întreabat nimeni de sănătate.

Ultimele cuvinte: „Ce faceţi?”

Dosarul Geaninei Genes a fost cercetat şi de procurorii DIICOT Craiova. Aceştia l-au chemat pe tată, în anul 2005, să-i preleveze probe ADN. Se găsise un cadavru cu semnalmentele fetei sale, în Grecia. „Nu am primit rezultatele nici până acum”, spune Ion Genes.

De atunci, nu l-au mai chemat. Pe fată a auzit-o, ultima oară, pe 4 noiembrie 1999. „A sunat şi a întrebat: ce faceţi? N-a mai apucat să zică nimic. S-a auzit un zgomot ca şi cum cineva i-a smuls telefonul”, susţine Ion Genes.

Același tipar ca și în cazul Alexandrei și Luizei ai căror părinți au fost sunați să li se spună că fetele sunt plecate în străinătate.

Urmările nefaste

Tatăl şi mama Geaninei s-au despărţit. Fără prea multe cuvinte, Ion Genes a spus că a stat mai mult plecat de acasă. După ce a fost disponibilizat din Armată, s-a angajat ca şofer în Bucureşti şi a cunoscut oameni importanţi, precum Cristian Ţopescu. Toţi au fost mişcaţi de drama lui.

Unii au încercat să îl ajute dar fata este de negăsit. Până la urmă, a plecat în Austria ca să lucreze departe de ţară, departe de locurile în care a crescut-o pe Geanina…

