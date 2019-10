Vestea morții Ioanei i-a lovit ca un trăsnet pe părinții săi, care au înmormântat-o, ieri, doar în prezența membrilor familiei, la cimitirul din comuna Gruiu, județul Ilfov, după ce trupul neînsuflețit al tinerei a fost dus de la IML la locul de veci, fără a fi depus înainte la capelă.

Și-a ales un sfârșit îngrozitor

Ioana a fost găsită moartă și complet dezbrăcată în fața blocului în care locuia împreună cu iubitul ei, Ștefan I., mai mare cu un an decât ea. Era de profesie medic veterinar și singură în apartamentul închis cu cheia, când s-a hotărât să își curme zilele. La puțin timp după miezul nopții de vineri, câțiva vecini au crezut că văd o păpușă în parcarea blocului. Apoi, și-au dat seama că în fața lor zace, de fapt, un om. Au alertat autoritățile, însă, din nefericire, echipajul de medici venit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru o salva.

Motivele sinuciderii, o enigmă!

Potrivit surselor EVZ, cercul de prieteni din care făcea parte Ioana ar fi știut că tânăra este supărată din cauză că nu își găsește de lucru. Prietenii ei nu și-au imaginat însă că atât de tare, încât să o determine să își pună capăt vieții. Mai ales că începuse să meargă la psiholog, să facă terapie și că, înainte cu două zile de cumplita moarte, Ioana ar fi plătit un avans, pentru a-și deschide o mică cafenea cu franciză, în Piața Obor, afacere în care își pusese destule speranțe.

Totodată, Ioana i-ar fi povestit unei prietene că nu știe cum ar putea să-și ierte părinții, din cauza faptului că au pus-o să învețe carte, în loc să o învețe cum să ia viața în piept. După ce i-ar fi asigurat un trai bun în perioada studenției, aceștia i-ar fi zis să se mute, să își facă un rost, moment în care Ioana s-a decis să locuiască cu iubitul ei, Ștefan. La acestea se adaugă și faptul că și-ar fi dorit foarte mult o familie, să se mărite, să facă copii, planuri și dorințe de care Ștefan nu ar fi vrut să audă.

Mai mult, iubitul ei, care se ocupă de un service de telefoane mobile, era mai mult plecat și, implicit, ea mai tot timpul singură în casă. Cumva, era prinsă între ciocan și nicovală, între părinții la care nu mai putea apela și iubitul ei, care producând mai mulți bani decât ea, deținea „controlul” casei, reiese din informațiile obținute de EVZ.

Nu a lăsat niciun bilet de adio

Firavul trup al Ioanei nu a putut să reziste rănilor provocate de impactul cu betonul parcării. Autoritățile au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care și-a pierdut viața. Practic, procurorul de caz trebuie să elucideze mai multe enigme, mai ales că Ioana nu a lăsat niciun bilet de adio înainte de a se arunca în gol.

Ioana ar mai fi încercat să își ia viața

Sursele EVZ au mai povestit că Ioana ar mai fi încercat să se sinucidă, la începutul acestei veri. După ce ar fi băut un cocktail cu pastile și alcool, tânăra ar fi fost internată la un spital de urgențe din Capitală, unde ar fi fost dusă de iubitul ei și de o prietenă. Episodul de la Terapie Intensivă s-ar fi consumat fără ca părinții ei să știe.

Terorizat de tatăl alcoolic, un tânăr și-a dat foc

Amintim că, în luna august, un tânăr de 25 de ani, din Medgidia, s-a sinucis, dându-și foc în propriul autoturism. Mesajul tânărului Adrian L din Medgidia, absolvent al Universității Maritime Constanța, a fost postat pe pagina sa de socializare.

“Îmi cer scuze tuturor care i-am jignit sau le-am greșit. Taților de băieți nu ii faceți copilului vostru ce mi-a făcut tatăl meu, nu am fost eu cel mai bun copil dar nu cred ca meritam tratamentul pe care l-am primit. Sunt ei băieți dar mai au nevoie de puțină iubire părintească. Îmi pare rău pentru ceea ce voi face și știu ca sunt un laș, dar nu știu ce altceva sa fac”, a scris tânărul, care s-a și filmat, explicând că de peste 10 ani este terorizat de tatăl său, alcoolic.

„Îmi pare rău, știu că sunt un laș pentru ceea ce fac, dar nu mai pot. Tatăl meu m-a adus la un nivel la care nu credeam că o să ajung. De zece ani, el tot aceleași jigniri și critici le are la adresa mea. Niciodată nu m-a apreciat sau nu mi-a zis niște vorbe care să mă îndrume. De fiecare dată numai critici și înjurături”, a transmis Adrian pe Facebook, înainte să se incendieze.

Un șofer care circula pe A2 a văzut întâmplător mașina cuprinsă de flăcări şi a sunat la 112. „Era o mașină care ardea, am sunat la 112 să trimită o mașină de pompieri, apoi am coborât la o distanță sigură de mașină să văd dacă sunt victime. Lângă mașină, erau așezate frumos, un portofel, un telefon și o pereche de ochelari”, a povestit Adrian Radu, pe Facebook.

