Șerban Huidu nu scapă de probleme. Riscă să piardă tot

Șerban Huidu nu scapă de probleme. Tatăl acestuia, Florin Huidu, a făcut un împrumut pentru a-și extinde afacerile, dar nu l-a putut achita cauza crizei economice de la acea vreme. El a fost executat silit, iar în prezent mai are de achitat o datorie ce ajunge undeva la jumătate de milion de euro.

Huidu Senior a pierdut și un imobil care valora la acea vreme în jur de 1300000 de euro. Acesta a fost obligat prin hotărâre judecătorească, să plătească, lunar, peste 900 de lei, din pensia sa, de 2400 de lei. În prezent, el a ajuns să trăiască într-o garsonieră. Tatăl lui Șerban Huidu câștigă doar 1400 de lei pe lună, o sumă cu care nu poate avea un trai decent.

Nu vrea să-i ceară ajutorul lui Șerban Huidu

Florin Huidu, 71 de ani, a declarat că nu dorește să le ceară ajutorul băieților lui și că preferă să muncească pe la câte o firmă. El a mai spus că încă poate să facă singur curat în casă.

„N-am nimic pe numele meu. Nu vreau să apelez la nimeni. Și copiii au problemele, familiile lor. Mai lucrez ici-colo, nu mi-a fost rușine să duc și copii la școală din blocurile din zonă. Muncesc, care e problema. Și sporadic, pe la câte o firmă. La 71 de ani cine să te mai primească? Deocamdată mă descurc, pentru că știu să spăl, să-mi gătesc, să calc”, a declarat acesta pentru CANCAN.RO.

A fost la un pas de moarte

Florin Huidu s-a confruntat și cu alte probleme grave. El a fost la un pas de moarte, după ce a stat în stop cardiac 26 de secunde. Acesta a recunoscut că are multe greutăți pe suflet și că a fost nevoit să facă față unor situații îngrozitoare. Tatăl lui Șerban Huidu a povestit că toată viața lui s-a schimbat în rău în urmă cu 17 ani.

„În ultimii 17 ani, de când eu am două stențuri, din cauza unui infarct cu stop cardiac, mi s-au întâmplat toate lucrurile rele. Am avut stop cardiac 26 de secunde la Budimex. Cât să mai ducă și inmioara asta? Am sufletul încărcat. Am trecut prin viață cu de toate. S-au adunat multe. Am pierdut și apartamentul. Cei care au locuit acolo au lăsat o datorie de 2700 la curentul electric.

Lumea e atât de transformată din cauza acestei societăți capitaliste pe care nu o suport sub nicio formă. N-am fost comunist nenorocit, dar am fost pe lângă Vadim, am iubit țara, am vrut să o apăr. Am fost consilier, mi-am văzut de treburile mele. Dar cine e așa, ajunge la doi metri. Cei care s-au opus sau au criticat ce se întâmplă în țara asta, nu au ajuns bine”, a spus Florin Huidu.