Senatorul Alfred Mihai, avere de milioane. Din ce îi vin banii alesului

Senatorul Alfred Mihai deține un teren agricol de 20.000 de metri pătrați în Giurgiu. De asemenea, în Tunari are un alt teren agricol din care deține 2/5 din 15.700 de metri pătrați. Tot acolo mai deține ¼ din 10.200 de metri pătrați de teren agricol. De asemenea soția are un teren intravilan de 463 de metri pătrați în Ilfov.

Și tot pe numele ei este un alt teren intravilan în aceiași localitate de 13 metri pătrați. Însă cel mai mare teren pe care îl deține aceasta este de 66.322 metri pătrați, tot în Ilfov. De asemenea senatorul a moștenit un apartament în București de 34 de metri pătrați.

Senatorul și soția au primit donații de case și apartamente

A mai moștenit și 3/8 dintr-un alt apartament de 34 de metri pătrați. A primit prin donație un alt apartament în capitală de 68 de metri pătrați. Soția lui a primit și ea o donație, tot un apartament în București de 73 de metri pătrați.

Și tot ea este cea care a mai primit prin donație un alt apartament de 204 metri pătrați în capitală. Soția a mai cumpărat și un apartament în Chiajna de 37 de metri pătrați.

Și de asemenea a mai cumpărat și o casă de 447 metri pătrați în Voluntari. La capitolul mașini, senatorul se are un Smart.

Colecții de artă și bijuterii de sute de mii de lei

Dar are obiecte de artă contemporană, tablouri de Luchian, Vasile Grigore, Nicolae Vermont în valoare de 343.000 de lei. Are și bijuterii în valoare de 290.000 de lei. Are de asemenea și peste 1 milion de lei în conturi. Mai are și peste 50.000 de mii de euro, depozite bancare.

Senatorul deține și acțiuni în valoare totală de peste 80.000 de lei. Soția sa are un credit de 2421700 de lei care are scadența în 2047 și un altul de peste 1 milion de lei care are scadența anul acesta.

La capitolul venituri, senatorul câștigă aproape de trei ori mai puțin ca soția. Indemnizația lui este de 131.412 lei. Soția, ca notar încasează 395.485. Totuși din dividende senatorul încasează 1.500.000 de lei, iar soția 2476176 lei.