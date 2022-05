Șeful de informații militare al Ucrainei susține că războiul se va încheia cu moartea lui Vladimir Putin

„Lăsarea lui de a se retrage este una dintre strategii, dar este aproape nerealist”, a spus Budanov, întrebat dacă Putin ar putea pune capăt acestui război viu. „Este un criminal de război pentru întreaga lume. Acesta este sfârșitul lui, s-a dus singur într-o fundătură.” „Nu vă faceți griji, Ucraina va câștiga”, a spus Budanov, vorbind în timpul unui interviu publicat luni de The New Voice of Ukraine.

Odată ce Putin este într-un fel ofensat – iar Budanov nu oferă niciun detaliu potențial cu privire la modul în care poate avea loc o înlăturare sau un asasinat – viitorul Rusiei ar putea merge pe una din două căi. În primul rând, Rusia ar putea fi împărțită în mai multe părți, a opinat Budanov. Cealaltă opțiune, însă, ar putea duce la „conservarea relativă a integrității teritoriale a Federației Ruse atunci când se schimbă conducerea țării”, a spus el.

De asemenea, președintele Joe Biden a sugerat că Putin nu ar trebui să rămână la putere. Apelurile interceptate dezvăluie tratamentul odios al Rusiei asupra propriilor trupe moarte. „Pentru numele lui Dumnezeu, acest om nu poate rămâne la putere”, a spus Biden în remarcile rostite la Varșovia, Polonia, în timpul unei vizite în martie.

Casa Albă a încercat să renunțe la aceste remarci, îndemnând la prudență în a presupune că Biden ar trebui să fie asasinat sau presupunând că Administrația Biden caută acum schimbarea regimului în Rusia. Secretarul de stat Tony Blinken a sugerat că ar fi la latitudinea poporului rus să stabilească dacă Putin va rămâne la putere.

Cu toate acestea, comentariile șefilor de informații militare din Ucraina vin cu câteva zile înainte de 9 mai sau Ziua Victoriei, ziua în care Rusia sărbătorește victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste – o dată despre care mulți analiști militari au avertizat că ar putea fi o dată cheie pentru escaladarea războiului în Ucraina. Putin a susținut în mod repetat afirmația sa falsă că vrea să „dezanifice” Ucraina, iar Ziua Victoriei ar putea fi un moment esențial și simbolic pentru Putin, ale cărui forțe și-au greșit drumul prin război, pentru a încerca să declare victoria.

Putin vrea să câștige

Forțele ruse nu au obținut atât de multe victorii sau nu s-au mișcat atât de repede pe cât și-ar fi dorit Putin, au spus oficialii americani ai apărării. Au abandonat echipamentele, au renunțat la fața locului și au blocat drumuri după ce nu au reușit să-și asigure proviziile adecvate pentru a alimenta. Și după ce nu au reușit să cucerească Kievul, capitala, forțele ruse s-au retras și s-au regrupat pentru a lansa atacuri în părțile de est ale Ucrainei în Donbas.

Și, după ce nu a reușit să atingă mai multe termene în război, Putin se luptă pentru un fel de victorie pe care să o aducă acasă, a spus Budanov, adăugând că este convins că Putin, deocamdată, plănuiește să încerce să se mobilizeze pentru Ziua Victoriei.

„Au avut termenul limită– să aibă timp să termine până pe 24 aprilie… au eșuat complet. A doua dată este finalizarea operațiunii, cel puțin în Donbas, până pe 9 mai”, a spus Budanov. „Putin nu poate admite că pierde în fața Ucrainei”, a avertizat Budanov potrivit Yahoo News.