Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănaşu, preşedintele Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României a făcut o serie de mărturisiri pe pagină să de Facebook.

El a devoalat conexiunile cu procurorii și spune că se va implică masiv în eradicarea clanurile de la toate nivelele.

„MĂRTURISIRE: Dragi prieteni, sunteți singurii care mi-ați fost alături în toată această perioada (alături de 99% din media românească online și video) și singurii care meritați să va împărtășesc cele mai grele și dureroase cilpe și sentimente din aceste zile și nu numai, chiar mărturisiri care mă macină:

– Am avut și am un sentiment de vinovăție pt că din convingere am susținut într-o perioada spectacolul unor procurori convins fiind că România trebuie curățată de ticăloșii care ne-au jefuit. Nu le-am pus la îndoială profesionalismul și motivațiile și reiese acum că am greșit. Chiar dacă am avut o atitudine echilibrată și nu radical pozitivă nu pot să mă exclud dintre cei care le-au dat credibilitatea și puterea cu care au hărțuit și batjocorit la ordin. Cu siguranță nu în toate cazurile. Au fost și golani care au primit condamnări pentru CLANIZAREA României. Numai că prin puterea dată multor nemernici din parchet, interne sau servicii am ajuns la o harta a clanurilor și mai mare și mai bine organizată. Pt că au acționat la ordin și la comandă politică, fără profesionalism și slabi pregătiți.

– Am făcut tot ce am putut eu de când mă știu să lupt pt ÎNTĂRIREA statului nu pt subrezirea lui. Am colaborat cu o multitudine de instituții pentru a dezvoltă mecanisme de prevenire, pentru a schimbă legi, a îmbunătăți proceduri, a le mari competențe și voi continuă să o fac dar LA DRACU GATA!. Constat că din efortul de a întări acele instituții am ajuns să întăresc CLANURI din instituții care sub aparență principiilor au pactizat cu interlopii până la protejarea criminalilor și nemernicilor care ne-au răpit și omorât copii!!!. M-am trezit târziu? DA. Prea târziu? ÎN MOD CERT NU. Avem puterea să măturăm instituții întregi dacă eșuează nu să le cocolosim!. Și acest lucru este tot pentru binele statului român!. Astăzi sunt Alexandra și Luiza. Dar MÂINE?

P.S. : ȘI pt toate lichelele care spun că m-au descoperit acum cu această nenorocire a familiei mele le spun atât: din 2007 am avut apariții TV și online non-stop. La un mom dat aveam și 10 apariții pe săptămâna. Nu mai spun de producerea a 3 emsiuni de succes: Ambasador România, România Unită și EU-România. Așadar cel puțîn 10000 de apariții media, articole, inițiative pt țara asta. Niște nemernici!. Păi dacă m-ați descoperit voi acum lighioanelor că unchi al îngerului nostru Alexandra mai puteam să ajung până aici cu presiunea publică și nu numai?!. NU. Sfârșea totul că în situația Melencu și zeci de mii de situații similare în care NIMENI nu i-a auzit și nu a știut batjocură și nesimțirea unor procurori, polițiști, judecători corupți, indolenți, nepăsători, profitori și unii ei înșiși interlopi”, a scris Alexandru Cumpănaşu pe pagină să de Facebook.

