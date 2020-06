Hermannstadt, echipă din Liga I, ar putea să nu joace în sezonul viitor în prima divizie. Și asta pentru că sibienii nu au primit licența. Cei de la Hermannstadt pot să se adreseze la Comisia de Apel în acest caz și să spere că decizia va fi întoarsă de această entitate.

Motivul pentru care clubul din Sibiu nu a primit licența este legat de o datorie avută către fotbalistul Bruno Chalkiadakis (27 de ani), conform gsp.ro.

Claudiu Rotaru, finanțatorul de la Hermannstadt, a spus că fotbalistul cu care clubul se află în litigiu este de negăsit. „Bruno a plecat în 2019 de la echipă, mai bine zis, a fugit, și a denunțat contractul la FIFA. Noi am mers și ne-am apărat, am câștigat procesul și am încercat să-l contactăm pe jucător atunci. Pe mail, la telefon, fără succes. Apoi, am aflat că e undeva la o echipă din Liga a III-a din Brazilia, dar și acolo a stat numai două săptămâni, după care a dispărut”, a spus oficialul, care a mai afirmată că nu are emoții în privința obținerii licenței pentru sezonul viitor.

„Nimeni nu mai știe absolut nimic despre el. De fapt, el trebuie să ne plătească nouă despăgubiri. Pe noi, Comisia de Licențiere de la LPF ne-a notificat aseară și am rămas surprinși pentru că în ultimul timp am avut o corespondență OK cu dânșii, în care nu ne-au spus că ar fi probleme, dar avem încredere în Comisie, iar luni mergem cu documentele și vom lămuri întreaga situație. Nu avem niciun fel de emoție”, a mai declarat Claudiu Rotaru pentru sursa citată.

Însă, informațiile celor de la digisport.ro spun că sibienii au un proces câştigat la FIFA împortiva jucătorului care a denunţat unilateral contractul şi ar avea de luat 55.000 de euro! În conducerea celor de la Hermannstadt a fost cooptată, de curând și Anamaria Prodan.