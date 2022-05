Schimbări majore în Educație! Ce se întâmplă cu tezele semestriale, cum vor fi notați elevii

Sorin Cîmpeanu: „Avem câteva informații pe care le considerăm a fi de importanță pentru sistemul național de învățământ. În primul rând, la acest moment este în curs de finalizare întâlnirea referitoare la definitivarea regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar astfel încât mâine (marți – n.r.) acesta sa îmbrace forma unui ordin de ministru al Educației și să fie transmise spre publicare în Monitorul Oficial.

Cum vor fi notați elevii începând din anul școlar 2022-2023

Structura anului școlar este deja cunoscută, este deja publicată în Monitorul Oficial, iar modificarea principală care a fost deja agreată, deși discuțiile sunt în curs este aceea că se renunță la mediile semestriale, se renunță la obligativitatea susținerii tezelor semestriale, va fi necesară o singură medie generală la finalul anului școlar, iar profesorul va avea mult mai multă autonomie, în scopul unei evaluări ritmice pe parcursul întregului an școlar.

Au fost mai multe variante de lucru, s-a agreat ca numărul minim de note pentru o disciplină sa fie egal cu n+3, unde n este nr de ore alocat săptămânal unei discipline. Altfel spus, pentru o disciplină care are 2 ore pe săptămână, în întregul an școlar vor fi necesare cel puțin 5 note. Profesorul – repet – are totală autonomie în evaluarea ritmică pe parcursul întregului an școlar.

Al doilea subiect – a fost stabilită poziționarea vacanței mobile din luna februarie în întreg sistemul național de învățământ. Sunt 30 de județe care au decis ca vacanța din februarie să fie în ultima săptămână, a patra, sunt 10 județe care au optat ca vacanța din februarie să fie în cea de-a treia săptămână, sunt alte 2 județe care au decis ca vacanța din februarie să fie în a doua săptămână din lună.”