Acesta a mai punctat că, în acest caz, PSD îl va susține pe Mircea Diaconu pentru a ocupa locul de la Cotriceni.

Viorica Dăncilă le-a spus parlamentarilor PSD că dacă moțiunea de cenzură nu va trece, atunci șansele ca PSD să câștige prezidențialele cresc.

„Are dreptate doamna Dăncilă. În turul 1, va avea un scor mai mare candidatul social-democrat. Și anume Mircea Diaconu. Sunt convins că dacă va trece moțiunea, doamna Dăncilă nu va mai fi absolut nimic”, a comentat Victor Ponta la Digi24.

Liderul Pro România a mai punctat că Dăncilă a sunat 12 parlamentari de la partidul fondat de acesta, promi

„Doamna Dăncilă a promis – cel puțin în grupul Pro România eu am numărat, am vorbit cu 12 colegi pe care i-a sunat doamna Dăncilă personal, nu prin interpuși și le-a propus să fie miniștri și râdeam că dacă 12 sunt de la Pro România, câți or mai fi de la PSD? Faptul că totuși a promis 7,5 miliarde de lei din banii publici pentru niște lucrări ale unor primari arată că e o persoană care nu înțelege responsabilitatea funcției de prim-ministru și calcă în multe străchini și sper ca joi să scăpăm de doamna Dăncilă, pentru că se dovedește mai dăunătoare decât domnul Dragnea”, a declarat Victor Ponta la Digi24.

Întrebat despre propunerea de premier pe care ar face-o Pro România, Victor Ponta a exclus categoric că ar fi vorba despre ambasadorul României la Washington, fostul șef al SRI George Maior.

„Pot să vă confirm că nu despre George Maior este vorba, nu-mi cereți alte nume, dar cu siguranță nu dl Maior, din câte știu, în acest moment este în continuare la Washington ambasador și știu că va rămâne acolo până anul viitor din motive și diplomatice, și personale. Cu siguranță nu va fi Maior, pentru că nu-și dorește acest lucru – avem o relație personală și știu foarte clar că până la anul viitor nu se va întoarce în România pentru niciun fel de funcție. Din motive diplomatice și personale”, a dezvăluit Victor Ponta.

„Dacă trece moțiunea, doamna Dăncilă nu va mai fi absolut nimic (și va fi favorizat Mircea Diaconu). Va fi un lucru bun chiar și pentru PSD, pentru că doamna Dăncilă, ca și dl Dragnea, este o ghiulea pe picioarele PSD. Dacă trece moțiunea, cu siguranță Viorica Dăncilă nu va mai fi candidatul PSD. Doamna Dăncilă, ca și cel care a creat-o, dl Dragnea, va pleca în ultima secundă, cu forța, la dorința PSD. Să sperăm că joi trece moțiunea”, a încheiat Victor Ponta.

