„Strategia a fost greșită. Noi trebuia să ne batem cu Klaus Iohannis pentru electoratul lui. Noi ne-am bătut cu Dăncilă, nu cu Iohannis. Eu cred că Dan trebuia să intre în dezbatere cu Iohannis. Strategia a fost greșită, Dan nu i-a convins pe cei care erau electoratul nostru”, a declarat Cossette Chichirău, la Digi 24.

La rândul său, Dan Barna a spus că strategia i-a aparținut.

„Strategia mi-a aparținut mie. Dar când am văzut că unele mesaje împotriva lui Iohannis nu au fost primite bine în bula noastră, am schimbat ideea.”, declarat Barna.

„– Era o strategie elementară pentru politică. Americanii zic că trebuie să mergi one on one cu rivalul tău principal, nu să ai același mesaj. Este o chestiune elementară.

– Este o strategie pe care mi-o asum în totalitate. Vina aparține candidatului. Rezultatul la europarlamentare este al Alianței USR-Plus, eșecul aparține lui Dan Barna.”, a urmat dialogul între cei doi.

Te-ar putea interesa și: