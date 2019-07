Scandal în Parlament! Un nou război între USR și PSD a început

De aproape trei ani, Parlamentul României s-a transformat într-un veritabil câmp de luptă pentru PSD și USR, acolo unde reprezentanții celor două partide își împart cu generozitate insulte, ironii și multe critici. Ultima dispută se leagă de inițiativa „Fără Penali” pe care USR a inițiat-o și despre care spune că a fost copiată de PSD, ușor modificată și apoi depusă drept inițiativă proprie de către social-democrați.





„E o încercare de sabotare sau o gravă eroare” a exclamat Stelian Ion, deputat USR, către Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Dialogul aprins dintre cei doi a pornit de la acuzele primului, care susține că PSD a copiat aproape integral proiectul „Fără Penali” care aparține USR. „Sunt printre redactorii textului ”Fără penali în funcții publice”. Am lucrat mult la acest proiect. Textul Fără penali în funcții publice a trecut, de filtrul CCR, în varianta inițiativei cetățenești. Am observat că dumneavoastră, colegii din PSD, ați depus un proiect asemănător, dar ați adăugat ceva și probabil acea funcție copy-paste nu a funcționat. Ați adăugat: numirea în organele autorităților publice centrale. Ori după cum ar trebui să știm, în aceste organe publice centrale... E o chestiune de principiu. Am lucrat mult la acest proiect și a fost preluat. E o chestiune de ordin personal. Ne-a fost preluată munca, s-a adăugat un cuvânt care, la CCR, va invalida acel proiect de revizuire a Constituției - Fără penali în funcții publice. Nu știu dacă ați făcut-o intenționat sau dintr-o eroare. În funcțiile autorităților publice centrale, acești conducători nu sunt aleși, ci numiți. Deci nu puteți introduce așa ceva”, a spus pe un ton vehement Stelian Ion.

Replica lui Ciolacu nu s-a lăsat așteptată, iar președintele Camerei Deputaților a explicat că fiecare parlamentar e liber să aibă orice inițiativă dorește. „Dreptul la inițiativă îl are oricare dintre noi. Nu avem niciun drept să spunem că doar unii au dreptul pe un proiect de lege. Inițiativa la care ați făcut referire este de modificare a Constituției. Nimeni nu îngrădește alt proiect. Proiectul dumneavoastră nu intră astăzi și nici al nostru nu intră. Nu putem să nu mai depunem un proiect legislativ pentru că dumneavoastră aveți deja răspuns de la CCR. Dacă invocăm CCR numai când ne convine... nu e nicio problemă. Lăsați-ne dreptul de a avea inițiative și de a fi egali cu toată lumea, și noi, și dumneavoastră”, a spus Ciolacu.

Prin vocea lui Stelian Ion, USR a detaliat perspectiva partidului asupra acestei probleme. „USR consideră că proiectul PSD este doar o păcăleală pentru români și face parte din planul social democraților de a se reabilita în fața cetățenilor folosind vorbe goale și copiere de texte juridice după modelul copy-paste. În plus, USR își exprimă îngrijorarea că PSD se folosește de popularitatea inițiativei Fără Penali în funcții publice pentru a strecura modificări constituționale nocive. PSD face astăzi un lucru pe care nu și-l dorește, o face doar de ochii lumii, după ce fostul președinte Liviu Dragnea a ajuns la închisoare. Este evident că PSD interpretează după cum îi convine rezultatul referendumului din 26 mai și nu a renunțat la idea unei amnistii și grațieri colective. Ceea ce ne dorim să se întâmple este ca pentru toate aceste propuneri de modificare a Constituției, discuția să se poarte separat și să dea un vot separat pentru fiecare proiect depus în Parlament”, a explicat deputatul USR.

