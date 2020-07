Scandalul a avut loc într-un bar din Costinești, în jurul orei 2:30, polițiștii din stațiune fiind sesizați că un tânăr a fost atacat violent de doi indivizi. Ar fi vorba de doi interlopi cunoscuți în zonă, unul dintre ei, fost campion mondial la arte marțiale, Wu Shu, fiind cel mai violent.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un tânăr, de 21 de ani, agent de pază al barului, a fost bătut cu pumnii și picioarele de acest interlop, de 39 de ani, pe fondul unui schimb de replici. Tânărul îndrăznise să ia un șervețel de la bar prin fața interopului.

Lovitura decisivă a dat-o însă prietenul fostului campion care, după ce agentul de pază s-a ridicat și a trecut pe lângă el, acesta l-a lovit prin surprindere, cu pumnul, în zona gâtului, doborându-l pe trepte, cu fața în sus. Martorii din bar nu au avut curaj să intervină. Cei doi agresori au început să danseze, fără a ține cont că victima lor era întinsă pe jos.

Fostul sportiv, individul de 39 de ani, a fost dus la audieri, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de loviri și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Al doilea agresor a fost identificat, ulterior, fiind vorba de un bărba, de 42 de ani, din Suceava. Victima nu a apucat să facă plângere împotriva agresorilor, fiind la spitalul din Mangalia, unde primește îngrijiri medicale

Potrivit anchetatorilor, Cristian Lupu, fost campion mondial la Wu Shu, are antecedente penale. În urmă cu șase ani, tot în Costinești, a fost cercetat penal pentru tâlhărie, victima fiind o vânzătoare din stațiune. A primit pedeapsă cu suspendare. In în urmă cu 13 ani, în urma unei bătăi ca-n filme, în fața unei terase, cu mai mulți bodyguarzi din Republica Moldov, a fost înjunghiat, ajungând la spital.

(Foto-Captura camera supraveghere)