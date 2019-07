Finala de la Wimbledon dintre Simona Halep și Serena Williams (scor 6-2, 6-2) a fost urmărită din Loja Regală a Arenei Centrală de Kate Middleton. Ducesa de Cambridge, şi de Meghan Markle, Ducesa de Sussex.

Acum, Meghan Markle a intrat în gura jurnaliștilor din Regatul Unit, după ce, într-una din zilele în care a participat la turneul de la Wimbledon, şi-a pus gărzile de corp să se asigure că nu va fi fotografiată de nimeni, nici de fani, nici de jurnalişti.

Celebra prezentatoare TV Carole Malone a taxat-o pe Ducesă pentru gestul ei și i-a dat o nouă poreclă. „Princess Privacy a fost din nou ea însăşi, spunând că solicită bodyuarzilor să oprească spectatorii de la Wimbledon s-o mai fotografieze, căzând astfel în ridicol. Fiindcă odată cu ea la meci erau 12.000 de spectatori şi transmisiunea era urmărită de milioane de oameni de pe Terra. Dumnezeule, dar ipocrizia, ciudăţenia, i-au scăpat de sub control. Ne pare rău, dar Meghan nu are dreptul la un tratament special. Oamenii s-au cam săturat de ea şi de Harry, cu litania lor de nemulţumiri imaginare“.

